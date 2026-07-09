Die Norweger bereiten sich derzeit auf den Viertelfinal gegen England vor. Bild: keystone

Vor dem England-Kracher: Umzug und Wirbel bei Norwegen

Baustelle, Strassenlärm, keine Gemeinschaftsräume: Norwegen bezieht vor dem WM-Viertelfinale gegen England ein neues Hotel. Dazu gibt es Gerüchte, die der Trainer nun zurückweist.

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Norwegens Fussball-Nationalmannschaft hat kurz vor dem WM-Viertelfinale gegen England das Hotel gewechselt. Das Team war ursprünglich in Fort Lauderdale untergebracht – ausserhalb von Miami, wo das Spiel am Samstag stattfindet.

Das norwegische Nachrichtenportal «VG» berichtete, die ursprüngliche Unterkunft sei von einer grossen Baustelle und einer stark befahrenen Strasse umgeben gewesen. Trainer Ståle Solbakken zufolge habe es «insgesamt zu viele Kleinigkeiten» gegeben. Ausserdem habe das Team gemeinsame Aufenthalts- und Besprechungsräume vermisst. Solbakken erklärte: «Es ist nicht so, dass man dort nicht wohnen könnte, aber wir sollten ein Team sein, zusammenhalten und eine Einheit bilden.»

Trainer Solbakken äusserte sich zu der aktuellen Teamsituation. Bild: keystone

Kapitän Martin Ødegaard äusserte sich norwegischen Medienberichten zufolge ähnlich: «Es gab einige Dinge, die hätten besser laufen können, und wir haben sie behoben. Einfach um uns bestmöglich auf ein wichtiges Spiel vorzubereiten.»

Parallel kursierten Berichte über eine Krankheitswelle im Team. Solbakken wies sie zurück: Alle Spieler stünden zur Verfügung. Im Betreuerstab gebe es vereinzelte Krankheitsfälle. Die Berichte englischer Medien seien übertrieben gewesen. Das Viertelfinale findet am Samstag um 23 Uhr statt. (car/t-online)