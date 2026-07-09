Der kanadische Superstar Justin Bieber wird in der Halbzeitshow des WM-Finals vom 19. Juli ebenfalls auftreten. Der verstärkt damit das Lineup mit Madonna, Shakira, der südkoreanischen Boygroup BTS sowie Coldplay.
Es ist das erste Mal, dass es bei einer Fussballweltmeisterschaft eine Halbzeitshow geben wird. In den USA sind solche Shows bei grossen Sportevents üblich. (abu/t-online.de)
Es ist das erste Mal, dass es bei einer Fussballweltmeisterschaft eine Halbzeitshow geben wird. In den USA sind solche Shows bei grossen Sportevents üblich. (abu/t-online.de)