Neu bei Mälmo FF: Mohamed Buya Turay. Bild: imago

Fussballprofi verpasst Hochzeit und lässt sich vom Bruder vertreten

Die Transferperiode läuft auf Hochtouren und sorgt für kuriose Ereignisse. Auch für Mohamed Buya Turay, der seine eigene Hochzeit verpasste.

Eigentlich freute sich Suad Baydoun darauf, ihren Liebsten zu heiraten. Doch am Altar stand nicht ihr Partner, der Fussballprofi Mohamed Buya Turay, sondern dessen Bruder. Denn der 27-Jährige hatte keine Zeit.

«Wir haben am 21. Juli in Sierra Leone geheiratet. Aber ich war nicht da, weil Malmö mich gebeten hat, früher hierherzukommen», sagte der Stürmer der schwedischen Zeitung «Aftonbladet». Buya Turay war vom chinesischen Klub Henan Songshan Longmen nach Malmö verkauft worden.

Was bei den Fans für Verwirrung sorgte: Auf seinen Profilen postete er Bilder von der Hochzeit, ohne seine Abwesenheit zu erwähnen. «Ich habe heute mein Herzblatt, meine Frau und meine beste Freundin geheiratet!!! Was ein beeindruckender Mensch!!! Und was ein Segen!!! (...) Ich kann es kaum erwarten, mein Leben mit dir zu verbringen», schrieb er.

Im Nachhinein erklärte er der «Aftonbladet», dass die Bilder im Vorhinein aufgenommen wurden. «Es sieht also so aus, als wäre ich dort gewesen, aber ich war es nicht», sagte Buya Turay. «Mein Bruder musste mich dann bei der Hochzeit selbst vertreten.»

Seit der Hochzeit habe der 27-Jährige auch seine Frau nicht mehr gesehen. Sein Plan: seine Partnerin zeitnah nach Schweden holen. Die Flitterwochen würden aufgeschoben: «Zuerst müssen wir die Liga gewinnen und dann gehe ich in die Flitterwochen.» (ram/t-online)