Die Highlights von der 1. Runde der Premier League und der Ligue 1

Salah feiert seinen Ausgleichstreffer bei Fulham. Bild: keystone

Patzer zum Start – Salah rettet Liverpool wenigstens einen Punkt

Premier League

Fulham – Liverpool 2:2

Dem Titelanwärter FC Liverpool ist der Saisonauftakt nicht wunschgemäss geglückt. Im Craven Cottage am Ufer der Themse in London holte das Team von Trainer Jürgen Klopp bloss ein Unentschieden.

Die Schweiz wird an der WM in Katar gefordert sein: Aleksandar Mitrovic, der mit Serbien ein Nati-Gegner im mutmasslichen Schlüsselspiel um den Einzug in die K.o.-Phase sein wird, traf für Aufsteiger Fulham doppelt. Zunächst brachte der 27-jährige Stürmer das Heimteam mit einem Kopfball in Führung, bei dem er sich im Luftduell gegen Trent Alexander-Arnold behauptete.

Nach dem zwischenzeitlichen, mit einer akrobatischen Hacken-Einlage erzielten Ausgleich durch Liverpools neuen Stürmerstar Darwin Nuñez holte Mitrovic gegen Virgil van Dijk einen Foulpenalty heraus, den er gleich selber verwertete. Der Ägypter Mohamed Salah rettete den «Reds» mit seinem 2:2 zehn Minuten vor dem Ende wenigstens noch einen Punkt.

(ram/sda)