Super League: Das Spiel GC – FC St.Gallen live im TV und im Ticker

Der Schlusspunkt: Espen-Goalie Zigi lässt sich provozieren und sieht Rot für eine Tätlichkeit. Bild: keystone

GC mit grosser Wende zum Erfolg – St.Gallen wirft den Sieg weg

Die Grasshoppers bleiben in dieser Saison ungeschlagen. Der Rekordmeister bezwingt zuhause den FC St.Gallen, der schon früh mit 2:0 in Führung lag und in der Folge zahlreiche allerbeste Möglichkeiten ausliess.

GC – St.Gallen 3:2

«Wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen», sprach St.Gallens Stürmer Julian von Moos nach der Partie im SRF Klartext. Denn er stellte korrekt fest: «Wir haben Chance um Chance um Chance und müssten heute mindestens sechs Tore schiessen.» Dass die Ostschweizer eine 2:0-Führung nach zwölf Minuten aus der Hand gaben, mache ihn ein wenig sprachlos. «Ich bin sehr enttäuscht», sagte von Moos.

Das war die eine Seite dieser Partie. Die andere war, dass die Grasshoppers sich von diesem frühen Rückstand und ihrem teilweise höchst verwirrten Auftreten nicht aus der Bahn werfen liessen. GC zeigte Moral, glich mit dem Pausenpfiff aus und erzielte nach rund einer Stunde den Siegtreffer zum 3:2, womit ihre Wende perfekt war. Beide Tore erzielte Tsiy Ndenge.

«Dank St.Gallen waren wir noch im Spiel», sagte GC-Trainer Giorgio Contini im SRF, «weil sie den Sack nicht zugemacht haben.»

Zigi sieht Rot

Mit zwei Siegen und einem Unentschieden ist GC der Start in die Saison hervorragend geglückt. Dank dem Dreier gegen die von rund 1000 Fans begegleiteten St.Galler überholten sie den Gegner. Der FCSG verlor nach dem 0:1 zum Auftakt in Genf auch sein zweites Auswärtsspiel, obwohl man keineswegs die schlechtere Mannschaft war.

Sieht man nicht alle Tage: Eine grosse Choreo im Gästeblock. Bild: keystone

Tiefpunkt im Letzigrund war der bereits dritte Platzverweis gegen einen St.Galler in den ersten vier Runden: Goalie Lawrence Ati Zigi liess sich tief in der Nachspielzeit provozieren: Er trat Petar Pusic, der sich ihm des Zeitspiels wegen in den Weg gestellt hatte.

Grasshoppers – St. Gallen 3:2 (2:2)

6678 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tore: 5. Latte Lath (Guindo) 0:1. 12. Schubert (Von Moos) 0:2. 20. Momoh (Bolla) 1:2. 45. Ndenge (Dadaschow) 2:2. 69. Ndenge (Momoh) 3:2.

Grasshoppers: Moreira; Loosli, Margreitter (90. Ribeiro), Seko; Ndenge; Bolla, Abrashi (63. Herc), Kawabe, Schmid; Momoh (76. Pusic), Dadaschow (90. Shabani).

St.Gallen: Ati-Zigi; Sutter, Stillhart (84. Stergiou), Maglica, Guindo; Quintilla; Görtler (73. Schneider), Witzig (73. Guillemenot); Schubert (84. Karlen); Von Moos, Latte Lath (76. Besio).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Morandi, Hoxha und Jeong (alle verletzt). St.Gallen ohne Akolo und Kempter (beide verletzt). 96. Rote Karte gegen Ati-Zigi (Tätlichkeit). Verwarnungen: 15. Bolla (Foul), 17. Maglica (Foul), 34. Witzig (Foul), 86. Margreitter (Foul), 96. Pusic (Ballwegschlagen). (ram/sda)

