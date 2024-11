Bei Kylian Mbappé gibt es aktuell viele Gerüchte um seinen Gesundheitszustand. Bild: keystone

Leidet Mbappé an psychischen Problemen? Nationaltrainer Deschamps gibt Einblicke

Kylian Mbappé wurde nicht für Frankreichs Nationalteam nominiert. Dabei ist er eigentlich fit. Jetzt gibt es Berichte über psychische Probleme.

Die französische Fussball-Nationalmannschaft kam am Donnerstagabend in der Nations League nicht über ein 0:0-Remis gegen Israel hinaus. Verzichten musste das Team dabei auf Kapitän und Superstar Kylian Mbappé.

Trainer Didier Deschamps entschied sich gegen eine Nominierung des 25-Jährigen, obwohl der Stürmer von Real Madrid eigentlich keine Verletzung hat. Nach dem Spiel gegen Israel begründete Deschamps die Abwesenheit des Superstars nochmal: «Es ist eine Tatsache, dass er sich in einer komplizierten Situation befindet», sagte er und bekräftigte: «Ich stehe hinter ihm. Er macht gerade eine Phase durch, die nicht die glücklichste seiner Karriere ist. Er hatte Lust zu kommen, das sage ich immer wieder. Aber ich denke, dass es im Moment besser für ihn ist.»

«Jeder hat das Recht, eine komplizierte Zeit zu haben»

Dann machte der Trainer eine entscheidende Andeutung: «Jeder hat das Recht, eine komplizierte Zeit zu haben, es gibt den physischen und psychologischen Aspekt», sagte Deschamps. Die Aussagen kommen nach einem Bericht der französischen Sport-Zeitung «L'Équipe», wonach Mbappé an psychischen Problemen leiden soll.

Demnach soll der Fussballer «seit mehreren Monaten ein psychisches Problem» haben und «emotional am Boden zerstört» sein. Das möchte die Zeitung von mehreren Personen aus Mbappés Umfeld erfahren haben. «L'Équipe»-Korrespondent Antoine Simonneau meint: «Er sieht auch, dass er in seinem Land nicht so geliebt wird, wie er geliebt werden wollte. Das verursacht allgemeine Unruhe und hat meiner Meinung nach Auswirkungen auf den Fussballplatz.»

Angebliche Vergewaltigungsermittlungen

Fakt ist: Die letzten Monate waren für Mbappé ereignisreich. Zuletzt machte der Superstar Schlagzeilen, weil laut eines Berichts der schwedischen Zeitung «Aftonbladet» angeblich gegen ihn wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt wird. Mbappé hatte während der letzten Länderspielpause einen Kurztrip nach Schweden unternommen. Er bezeichnete den Bericht als «Fake News».

Zudem befindet sich Mbappé seit längerer Zeit in einem Gerichtsstreit mit seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain um ausstehende Gehaltszahlungen in Höhe von 55 Millionen Euro. Zwar bekam er vor dem Sportgericht des französischen Liga-Verbands Recht, dennoch weigert sich der Klub noch, das Geld auszuzahlen. Bei seinem neuen Klub Real Madrid läuft es für den Franzosen unterdessen sportlich noch nicht rund. In 16 Pflichtspiel-Einsätzen kommt er zwar immerhin schon auf acht Tore und zwei Vorlagen. Dennoch gibt es immer wieder auch Kritik an durchwachsenen Leistungen.

