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Mbappé brilliert erneut – Frankreich schlägt Marokko im WM-Viertelfinal

France&#039;s Kylian Mbappe celebrates after France defeated Morocco during the World Cup quarterfinal soccer match between France and Morocco in Foxborough, Mass., near Boston, Thursday, July 9, 2026 ...
Kylian Mbappé brillierte gegen Marokko trotz vergebenem Penalty einmal mehr – musste dann aber vorzeitig ausgewechselt werden.Bild: keystone

Frankreich schlägt Marokko und steht im WM-Halbfinal – Mbappé mit Schmerzen ausgewechselt

Frankreich setzt sich im Viertelfinal gegen Marokko souverän mit 2:0 durch. Die Mannschaft von Didier Deschamps wurde seiner Favoritenrolle während 90 Minuten gerecht und liess kaum marokkanische Chancen zu.
10.07.2026, 00:0110.07.2026, 00:33

Eine Stunde hielt Marokkos Defensive und vor allem Goalie Bono Frankreichs Stürmer auf Abstand. Dann folgte der Doppelschlag: In der 60. Minute war es einmal mehr Kylian Mbappé, der für Frankreich traf und damit zu seinem 20. WM-Tor kam. Nur sechs Minuten später erhöhte Ousmane Dembélé auf 2:0 und sorgte in einem von Frankreich dominierten Viertelfinal für den späteren Endstand.

Der Führungstreffer durch Kylian Mbappé.Video: SRF

Im Anschluss an dieses 2:0 ging Frankreich nicht mehr viel Risiko ein. Dennoch kam es zu einem Schreckmoment: Topskorer Mbappé musste von Trainer Didier Deschamps rund 15 Minuten vor Schluss ausgewechselt werden. Der 27-Jährige hatte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht in den Mittelkreis gelegt, nachdem er zuvor mit Marokkos Issa Diop zusammengekracht war. Auf der Bank band er sich einen Eisbeutel um den Fuss. Es dürfte aber nichts Schlimmeres sein, schliesslich sprang Mbappé beim Jubeln nach dem Spiel schon wieder auf und ab.

Dass Marokko sich die Chance auf die Überraschung überhaupt erst bis in die zweite Halbzeit wahrte, lag zu einem grossen Teil an Goalie Bono, der sich mit mehreren starken Paraden in Szene setzte – die ersten beiden davon bereits nach vier Minuten.

In der 28. Minute glänzte er dann zudem, indem er den Penalty von Mbappé parierte. Nachdem der französische Captain im Strafraum zu Fall gebracht wurde, trat er vom Punkt aus selbst gegen Bono an. Dieser bewies seine Penalty-Stärke und parierte einen schwach geschossenen Elfmeter souverän.

Mbappé scheitert per Penalty an Bono.Video: SRF

Doch auch diese Parade sollte ohne Wert bleiben. So gelang dem letzten afrikanischen Team an dieser WM denn auch nicht die Revanche für den verlorenen WM-Halbfinal von 2022. Damals hatte sich Marokko, wie im diesjährigen Viertelfinal, 0:2 geschlagen geben müssen.

Frankreich trifft im Halbfinal nun auf den Sieger der Partie zwischen Spanien und Belgien (Freitag, 21 Uhr Schweizer Zeit) und hat die Chance, zum dritten Mal in Folge in den WM-Final einzuziehen.

Die Highlights der Partie.Video: SRF

Frankreich - Marokko 2:0 (0:0)
Foxborough. 63'811 Zuschauer. SR Tello.
Tore: 60. Mbappé (Doué) 1:0. 66. Dembélé (Mbappé) 2:0.
Frankreich: Maignan; Koundé (87. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne; Koné (71. Zaïre-Emery), Rabiot; Dembélé, Olise, Doué (77. Barcola); Mbappé (77. Mateta).
Marokko: Bounou; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine (74. El Ouahdi); Bouaddi (62. Amrabat), El Aynaoui; Díaz (74. Yassine), Ounahi, Talbi (85. Sbaï); El Khannouss (62. Rahimi).
Bemerkungen: 28. Mbappé verschiesst Penalty.
Verwarnungen: 63. Diop. (nih/sda)

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Die beliebtesten Kommentare
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UeliK
09.07.2026 21:38registriert Januar 2023
Dieses Spiel wird Überstunden bei den französischen Versicherungen generieren.
415
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Verified Troll
09.07.2026 21:35registriert August 2022
Die werden resultatunabhängig in Paris, Lyon und Marseilles ein paar Auto in Mitleidenschaft gezogen.
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JtotheP
09.07.2026 22:31registriert Februar 2018
Da hat doch der Marokkaner die Hand vor dem Mund während er mit Dembele spricht. Ganz klare rote Karte nach Reglement. Ist das jetzt für die 3! Leute vom VAR zu wenig klar? Die ziehen ihre Regeln einfach null durch.... :D
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