sonnig30°
DE | FR
burger
Sport
Lionel Messi

WM 2026: Messi, Mbappe und Haaland führen die Torjägerliste an

Erling Haaland, Lionel Messi und Kylian Mbappé (v. l. n. r.) führen die Torjägerliste an – wer wird sich am Ende den Goldenen Schuh schnappen?
Erling Haaland, Lionel Messi und Kylian Mbappé (v. l. n. r.) führen die Torjägerliste an – wer wird sich am Ende den Goldenen Schuh schnappen?Bild: watson/imago

Der Kampf um den Goldenen Schuh wird zum Duell der absoluten Superstars

Die Superstars duellieren sich an der Fussball-WM um die Torjägerkrone. Lionel Messi führt vor Kylian Mbappé und Erling Haaland. Aber auch Harry Kane mischt noch mit.
09.07.2026, 16:1309.07.2026, 16:13
Claudia Carvalho
Claudia Carvalho

Messi, der Rekordjäger (8 Tore)

Lionel Messi steht allein an der Spitze der Torschützenliste. Mit seinem achten Treffer beim Achtelfinalsieg über Ägypten verlängerte er seine Rekordserie auf acht WM-Spiele in Folge mit einem Treffer. Und er baute damit auch seinen Rekord als bester WM-Torschütze der Geschichte weiter aus.

Sein Weg zum besten WM-Torschützen war an dieser WM faszinierend: ein Hattrick gegen Algerien zum Auftakt, ein Doppelpack gegen Österreich und je ein Treffer gegen Jordanien, Kap Verde und Ägypten.

Mit diesem Tor egalisierte Lionel Messi zum WM-Auftakt den Torrekord von Miroslav Klose.Video: SRF

Mbappé, der Titelverteidiger (7 Tore)

Kylian Mbappé jagt seine zweite Torjägerkrone in Serie – 2022 in Katar hatte er sich den Goldenen Schuh mit einem Final-Hattrick geholt. Trotz dieser unglaublichen Leistung reichte es für Frankreich nicht für den Sieg gegen Argentinien. Auch an dieser WM ist der Franzose in Galaform: Er traf in fast jedem Spiel und steht bei sieben Toren, nur eines hinter Messi. Sein grosser Vorteil im Rennen um den Titel: Bei Gleichstand an Toren zählt zuerst die Anzahl der Vorlagen – und da liegt Mbappé mit einem Assist noch vorne.

Hier schiesst Kylian Mbappe sein siebtes WM-Tor.Video: SRF

Haaland, der Nachzügler (7 Tore)

Erling Haaland meldete zuletzt gegen Brasilien auch noch Ambitionen auf den goldenen Schuh an. Mit seinem Doppelpack warf er Brasilien aus dem Turnier und schoss Norwegen erstmals überhaupt in einen WM-Viertelfinal. So steht auch er bei sieben Treffern, gleich viele wie Mbappé. Um im Rennen gegen Messi und Mbappé mitzuhalten, müsste Haaland Norwegen auch im Viertelfinal gegen England zum Sieg führen.

Für Aufsehen sorgt Haaland auch neben dem Platz: DJ Kygo hat einen alten Rap-Track aufgegriffen, den Haaland 2016 als Teenager mit seinen damaligen U17-Teamkollegen aufgenommen hatte, und ihn zu einem Remix verarbeitet. Der Stürmer teilte selbst begeistert den Remix auf seinen Kanälen.

Kane, der Verfolger (6 Tore)

Auch den Engländer Harry Kane muss man natürlich im Auge behalten. Der 32-Jährige wurde 2018 mit sechs Treffern zum Torschützenkönig ernannt – nun folgt er mit gleich vielen Toren wie damals nur knapp hinter dem Führungstrio. Um wirklich ins Rennen einzugreifen, ist Kane im Spiel am Samstag im Viertelfinal gegen Norwegen auf weitere Tore angewiesen.

Harry Kane netzt gegen Mexiko zum 3:1 ein.Video: SRF
Kommentar
Diese Schweizer Nati darf noch viel grösser träumen
Mehr zur Fussball-WM:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 124
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Kolumbiens Jefferson Lerma schreit den Ball an, weil der partout nicht ins Tor geht. Doch es nützt alles nichts …
quelle: keystone / lindsey wasson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Haaland trommelt sein Team ins Viertelfinal der Fussball-WM
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Die Mega-WM kann den Zuschauerschnitt von 1994 nicht mehr erreichen
Bei der Fussball-WM in den USA, Kanada und Mexiko kommen im Schnitt weniger Zuschauer in die Stadien als bei der letzten Ausgabe in Nordamerika 1994.
Vor den Viertelfinalspielen liegt die durchschnittliche Zuschauerzahl nach Angaben der FIFA bei 65'204 pro Partie. 1994 lag der Schnitt nach dem Finalsieg von Brasilien gegen Italien bei 68'991. Diesen Wert kann das aktuelle Turnier auch nicht mehr erreichen, sollten alle weiteren Partien bis auf den letzten Platz voll besetzt sein.
Zur Story