Erling Haaland, Lionel Messi und Kylian Mbappé (v. l. n. r.) führen die Torjägerliste an – wer wird sich am Ende den Goldenen Schuh schnappen? Bild: watson/imago

Der Kampf um den Goldenen Schuh wird zum Duell der absoluten Superstars

Die Superstars duellieren sich an der Fussball-WM um die Torjägerkrone. Lionel Messi führt vor Kylian Mbappé und Erling Haaland. Aber auch Harry Kane mischt noch mit.



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Messi, der Rekordjäger (8 Tore)

Lionel Messi steht allein an der Spitze der Torschützenliste. Mit seinem achten Treffer beim Achtelfinalsieg über Ägypten verlängerte er seine Rekordserie auf acht WM-Spiele in Folge mit einem Treffer. Und er baute damit auch seinen Rekord als bester WM-Torschütze der Geschichte weiter aus.

Sein Weg zum besten WM-Torschützen war an dieser WM faszinierend: ein Hattrick gegen Algerien zum Auftakt, ein Doppelpack gegen Österreich und je ein Treffer gegen Jordanien, Kap Verde und Ägypten.

Mit diesem Tor egalisierte Lionel Messi zum WM-Auftakt den Torrekord von Miroslav Klose. Video: SRF

Mbappé, der Titelverteidiger (7 Tore)

Kylian Mbappé jagt seine zweite Torjägerkrone in Serie – 2022 in Katar hatte er sich den Goldenen Schuh mit einem Final-Hattrick geholt. Trotz dieser unglaublichen Leistung reichte es für Frankreich nicht für den Sieg gegen Argentinien. Auch an dieser WM ist der Franzose in Galaform: Er traf in fast jedem Spiel und steht bei sieben Toren, nur eines hinter Messi. Sein grosser Vorteil im Rennen um den Titel: Bei Gleichstand an Toren zählt zuerst die Anzahl der Vorlagen – und da liegt Mbappé mit einem Assist noch vorne.

Hier schiesst Kylian Mbappe sein siebtes WM-Tor. Video: SRF

Haaland, der Nachzügler (7 Tore)

Erling Haaland meldete zuletzt gegen Brasilien auch noch Ambitionen auf den goldenen Schuh an. Mit seinem Doppelpack warf er Brasilien aus dem Turnier und schoss Norwegen erstmals überhaupt in einen WM-Viertelfinal. So steht auch er bei sieben Treffern, gleich viele wie Mbappé. Um im Rennen gegen Messi und Mbappé mitzuhalten, müsste Haaland Norwegen auch im Viertelfinal gegen England zum Sieg führen.

Für Aufsehen sorgt Haaland auch neben dem Platz: DJ Kygo hat einen alten Rap-Track aufgegriffen, den Haaland 2016 als Teenager mit seinen damaligen U17-Teamkollegen aufgenommen hatte, und ihn zu einem Remix verarbeitet. Der Stürmer teilte selbst begeistert den Remix auf seinen Kanälen.

Kane, der Verfolger (6 Tore)

Auch den Engländer Harry Kane muss man natürlich im Auge behalten. Der 32-Jährige wurde 2018 mit sechs Treffern zum Torschützenkönig ernannt – nun folgt er mit gleich vielen Toren wie damals nur knapp hinter dem Führungstrio. Um wirklich ins Rennen einzugreifen, ist Kane im Spiel am Samstag im Viertelfinal gegen Norwegen auf weitere Tore angewiesen.