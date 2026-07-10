Nach dem 4:3-Treffer im Penaltyschiesssen gegen Kolumbien ist die Schweiz aus dem Häuschen. Und gleich zwei Bundesratsmitglieder gratulierten der Nati.«Ein historischer Schritt in Richtung Final! Herzliche Gratulation an die ganze Nati», schreibt Bundespräsident Guy Parmelin auf der Plattform X. Dazu teilte er Jubel-Bilder und Videos aus Mexiko, wo er sich derzeit für Wirtschaftsgespräche aufhält. Seine Delegation trug rote Mützen, er selber einen rot-weissen Schal.Sportminister Martin Pfister lässt über den VBS-Kanal auf X folgendes verlauten: «Die Nati schreibt Schweizer Sportgeschichte! Erstmals seit der Heim-WM 1954 steht die Schweiz wieder in einem WM-Viertelfinal. Wahnsinn! Die Mannschaft begeistert das ganze Land und ist Vorbild für die nächste Sport-Generation. Bravo!» (riz/sda)