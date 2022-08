Karl-Heinz «Charly» Korbel bescherte dem FCZ ein gutes Los. Bild: keystone

FCZ mit Hammerlos gegen Arsenal und Eindhoven – Basel hat weniger attraktive Gegner

Europa League

Das Los beschert dem FC Zürich in der Gruppenphase der Conference League einen attraktiven Gegner. Der Schweizer Meister trifft auf Arsenal mit dem Schweizer Nationalmannschafts-Captain Granit Xhaka.

Die weiteren Gruppengegner des FCZ sind PSV Eindhoven und Bodö/Glimt. Dies ergab die Auslosung in Istanbul.

Der Auftakt zur Gruppenphase im zweithöchsten Europacup-Wettbewerb erfolgt am Donnerstag, 8. September. Die acht Gruppensieger ziehen direkt in die im März stattfindenden Achtelfinals ein. Die Gruppenzweiten ermitteln in der zweiten Februar-Hälfte in einem Playoff gegen die Gruppendritten der Champions League die weiteren acht Achtelfinalisten. Die Gruppendritten steigen in die Conference League ab, wo sie in den Playoffs der K.o.-Runde auf die Gruppenzweiten dieses Wettbewerbs treffen.

Conference League

Der FC Basel trifft in der Gruppenphase der Conference League auf Slovan Bratislava, Zalgiris Vilnius und Pjunik Jerewan. Dies ergab die Auslosung in Istanbul.

Die Basler, die im ersten Topf gesetzt waren, sind in der Gruppe H gegen die Meister aus der Slowakei, Litauen und Armenien klar zu favorisieren. Platz 1 und damit den direkten Einzug in die Achtelfinals am ehesten streitig machen dürfte dem FCB Slovan Bratislava, der in der laufenden Europacup-Kampagne zuerst in der Qualifikation zur Champions League und dann auch zur Europa League gescheitert ist. Bei Zalgiris Vilnius spielt der Schweizer Mittelfeldspieler Oliver Buff.

Vaduz bekommt es bei seiner ersten Teilnahme an einer Europacup-Gruppenphase mit Alkmaar, Apollon Limassol und Dnipro aus der Ukraine zu tun.

Die Gruppenphase des dritthöchsten Europacup-Wettbewerbs startet wie jene in der Europa League am 8. September. Die acht Gruppensieger ziehen direkt in die Achtelfinals ein. Die Gruppenzweiten ermitteln in einem Playoff gegen die Gruppendritten der Europa League die weiteren acht Achtelfinalisten. Der Final findet am 7. Juni in Prag statt. (abu/sda)

