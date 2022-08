YB ohne Fortune und Nervenstärke – deshalb jubelt am Schluss der RSC Anderlecht. Bild: keystone

Drei Bernern versagen die Nerven – YB scheitert gegen Anderlecht im Penaltyschiessen

Die Young Boys scheitern im Playoff der Conference League an Anderlecht und verpassen damit die Gruppenphase.Die Berner machten zwar das 0:1 aus dem Heimspiel dank einem Tor von Meschack Elia (26.) wett. Beim 1:0 von YB blieb es bis zum Penaltyschiessen, dort traf für die Gäste nur Fabian Rieder.

Zum ersten Mal seit 2016 steht YB in keiner Europacup-Gruppenphase. Die Mannschaft von Raphaël Wicky konnte beim belgischen Rekordmeister Anderlecht zwar das 0:1 vom Heimspiel korrigieren. Meschack Elia, der den Gegentreffer im Wankdorf verschuldet hatte, traf in der 26. Minute. Im Penaltyschiessen traf dann aber nur noch Fabian Rieder. Donat Rrudhani, Kastriot Imeri und Fabian Lustenberger scheiterten. Das Penaltyschiessen ging 1:3 verloren.

Die Fehlschüsse von Rrudhani, Imeri und Lustenberger. Video: SRF

Nach dem 1:0 hatten die Berner das Geschehen dank einer überzeugenden defensiven Leistungen längere Zeit kontrolliert. Vor allem die Innenverteidiger Cedric Zesiger und Mohamed Ali Camara gewannen eine Stunde lang Zweikampf um Zweikampf. Dann musste Camara stark rotgefährdet ausgewechselt werden, und die Sicherheit ging bei den Bernern etwas verloren.

Der Treffer zum 1:0 von Meschack Elia. Video: SRF

Die Torchance von Cedric Itten nach einem Kopfball in der 57. Minute blieb lange Zeit die letzte für YB – bis zu zwei Freistössen von Fabian Rieder in der Verlängerung. Den zweiten konnte Anderlechts Goalie Van Croombrugge Sekunden vor dem Penaltyschiessen nur in extremis abwehren.

Anderlecht stand aber ab der zweiten Halbzeit einem Treffer deutlich näher. In der 88. Minute traf Sebastiano Esposito sogar freistehend. Doch der Italiener, der in der letzten Saison für den FC Basel spielte, stand ganz knapp im Offside. Kurz danach musste Goalie David von Ballmoos stark parieren. Und in der Verlängerung traf der wirblige Benito Raman nur den Pfosten.

Das Telegramm:

Anderlecht - Young Boys 0:1 (0:1, 0:1) n.V. – Anderlecht 3:1-Sieger im Penaltyschiessen

Brüssel. - 22'000 Zuschauer. - SR Boiko (UKR).

Tor: 26. Elia (Itten) 0:1.

Penaltyschiessen: Hoedt 1:0, Rieder 1:1; Stroeykens - (gehalten), Rrudhani - (gehalten); Sadiki 2:1, Imeri - (Pfosten); Esposito 3:1, Lustenberger - (verschossen).

Anderlecht: Van Crombrugge; Debast, Hoedt, Delcroix; Murillo, Verschaeren (79. Olsson), Kana (79. Stroeykens), Arnstad (46. Esposito), Amuzu (103. Sadiki); Silva (89. Raman), Rafaelov (103. Abdulrazaq).

Young Boys: von Ballmoos; Rüegg (64. Blum), Ali Camara (64. Lustenberger), Zesiger, Garcia (76. Benito); Niasse; Elia; Rieder, Ugrinic (64. Moumi Ngamaleu); Nsame (93. Rrudhani), Itten (113. Imeri).

Bemerkungen: Young Boys ohne Fassnacht, Lauper, Mambimbi (alle verletzt), Maceiras, Chaiwa und Lefort (alle nicht im Aufgebot). 88. Tor von Esposito wegen Offside aberkannt. Verwarnungen: 39. Ali Camara (Foul). 68. Garcia (Foul). 79. Silva (Foul). 96. Lustenberger (Foul). 120. Olsson (Handspiel). 123. Hoedt (Unsportlichkeit). (pre/sda)