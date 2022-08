Erzielte den goldenen Treffer Tunahan Cicek (zweiter von rechts). Bild: keystone

Die Sensation ist perfekt – Vaduz qualifiziert sich für die Conference League

FC Vaduz schreibt sein eigenes Fussballmärchen. Der Klub aus Liechtenstein zieht völlig überraschen in die Gruppenphase der Conference League ein.

In der Challenge League gelang dem FC Vaduz in dieser Saison bisher noch kein Sieg, doch auf der europäischen Bühne drehen die Liechtensteiner gerade richtig auf. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte qualifiziert sich der Klub für einen europäischen Wettbewerb.

Der FC Vaduz schafft sensationell den Einzug in die Gruppenphase der Conference League ein. Der Klub aus der Challenge League übersteht auch die 3. Qualifikationsrunde: nach dem 1:1 zu Hause gab es im Playoff-Rückspiel gegen Österreichs Rekordmeister Rapid Wien auswärts einen 1:0-Sieg.

Die Spieler des FC Vaduz wurden für ihren Kampfgeist belohnt. Bild: keystone

Die schwach in die Meisterschaft gestarteten Liechtensteiner gelang der Siegtreffer in Wien bereits in der 22. Minute durch Tunahan Cicek. Zwölf Minuten später sah Kevin Wimmer, der erfahrene Verteidiger von Rapid, wegen einer Notbremse die Rote Karte.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Für Vaduz, das in den Runden zuvor schon überraschend die Slowenen von Koper und die Türken von Konyaspor eliminiert hatten, ist es die erste Qualifikation für eine Europacup-Gruppenphase überhaupt. (mom/sda)