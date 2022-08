Die Wende wieder geschaffft – die Routiniers Frei und Lang erlösen den FCB gegen ZSKA Sofia. Bild: keystone

Europa ahoi! FCB schafft Wende gegen Sofia und steht in der Conference-League-Gruppenphase

Wie schon in der letzten Saison wird der FC Basel die Gruppenphase der Conference League bestreiten können. Dank zwei Toren in der zweiten Halbzeit gewinnen die Basler das Rückspiel in den Playoffs gegen ZSKA Sofia 2:0. Die Bulgaren siegten im Hinspiel 1:0.

In der zweiten Halbzeit erspielte sich die Mannschaft von Trainer Alex Frei nicht viele klare Chancen, dafür jedoch zeigten die Basler ähnlich wie beim Weiterkommen in der vorangegangenen Qualifikationsrunde gegen Bröndby Kopenhagen eine tolle Willensleistung. Die Routiniers holten die Kohlen aus dem Feuer: Fabian Frei traf zum 1:0, Michael Lang nach 84 Minuten zum 2:0.

Über die 90 Minuten gesehen, zeigten die Basler ähnliche Schwächen wie in vielen Spielen der noch jungen Saison. Sie haben grosse Mühe, sich gute Chancen zu erarbeiten. Haben sie jedoch diese Chancen, wie zuletzt bei der 0:2-Heimniederlage in der Meisterschaft gegen Lugano, haben sie wiederum grosse Mühe, diese zu verwerten, Vielleicht ist es darauf zurückzuführen, dass die meisten Stammspieler sehr jung sind. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass zwei der wenigen älteren Spieler trafen.

Dan Ndoye bereitete Fabian Freis 1:0 nach 65 Minuten mit einem wunderbaren, weil scharfen und präzisen Pass vor. Beim 2:0 verwertete der FCB für einmal eine Chance, die er eigentlich nicht hatte: Michael Lang, vom eingewechselten Darian Males angespielt, erwischte den brasilianischen Goalie Gustavo Busatto fast von der Grundlinie mit einem Flachschuss zwischen den Beinen.

Im Oktober 2020 schied Basel unter Trainer Ciriaco Sforza gegen CSKA Sofia in der Qualifikation zur Europa League zuhause mit 1:3 aus. Wegen der Pandemie wurde damals nur ein Match gespielt.

Das Telegramm:

Basel - ZSKA Sofia 2:0 (0:0)

18'469 Zuschauer. - SR Nobre (POR).

Tore: 65. Frei (Ndoye) 1:0. 84. Lang (Males) 2:0.Basel: Hitz; Lang (88. Lopez), Comas, Adams Nuhu, Pelmard; Burger, Frei; Ndoye, Amdouni, Millar (65, Szalai); Zeqiri (73. Males).

ZSKA Sofia: Busatto; Turitsov, Mattheij, Koch, Petrov; Vion, Youga (73. Geferson); Mauricio, Lindseth (86. Schopov), Tufegdzic (86. Nazon); Bamba (73. Moreno).

Bemerkungen: Basel ohne Augustin, Essiam und Sène (alle verletzt). Verwarnungen: 4. Mattheij (Foul), 45. Petrov (Foul), 49. Busatto (Spielverzögerung), 53. Vion (Foul), 53. Burger (Unsportlichkeit), 57. Bamba (Unsportlichkeit), 93. Pelmard (Spielverzögerung). (pre/sda)