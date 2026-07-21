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Vinicius Junior ist kaum mehr wiederzuerkennen

Brazil&#039;s Vinicius Junior (7) reacts at the end of the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Adam Hu ...
Die WM endete für Vinicius Junior im Achtelfinal gegen Norwegen.Bild: keystone

Brasilien-Star hat sich einer Gesichts-OP unterzogen – erkennst du ihn noch?

Vor Kurzem sah man Vinicius Junior noch bei der Weltmeisterschaft und nun ist der Brasilianer kaum mehr wiederzuerkennen. Der 26-Jährige hat wohl sein Gesicht operieren lassen.
21.07.2026, 19:4721.07.2026, 19:47

Vor etwas mehr als zwei Wochen spielte Vinicius Junior noch an der Weltmeisterschaft in Nordamerika. Mit Brasilien erreichte der Schlüsselspieler von Real Madrid den Achtelfinal – scheiterte in diesem aber am Überraschungsteam Norwegen.

Nach dem enttäuschenden Aus hat sich Vinicius wohl einer Gesichtsoperation unterzogen. Auf Bildern in den sozialen Medien ist der 26-Jährige kaum mehr wiederzuerkennen. Wie das brasilianische Medienportal LeoDias berichtet, hat sich der Brasilianer einer Kinnneutralisierung unterzogen. Eigentlich hätte die Operation geheim bleiben sollen, aber schnell tauchten Bilder im Internet auf. Auch der Chirurg Alessandro Alarcao hat ein Bild auf Instagram gepostet – dieses aber wieder gelöscht.

Auch bei einem anderen Video, in dem er ein Trikot von Real Madrid unterschreibt und eine Grussbotschaft ausrichtet, hat sich das Gesicht von Vinicius im Vergleich zur Weltmeisterschaft deutlich verändert.

Liebestechnisch läuft es beim Offensivspieler auch wieder rund. Nachdem es eigentlich zur Trennung mit der Influencerin Virginia Fonseca kam, sind nun Bilder aufgetaucht, wie die beiden gemeinsam auf einer Yacht ihren Urlaub verbringen. In etwas mehr als einem Monat startet für Vinicius dann wieder die neue Saison bei Real Madrid. (riz)

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