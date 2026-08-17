Nachdem ein Spieler ausrastet, eskaliert die Lage in diesem Highschool-Spiel. Bild: screenshot youtube

In diesem Highschool-Fussballspiel dreht ein Spieler komplett durch

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Ein Highschool-Fussballspiel im US-Bundesstaat South Dakota ist eigentlich nicht der Ort, wo man typischerweise Gewalt erwartet. Doch genau dort ist ein junger Spieler am vergangenen Wochenende komplett durchgedreht. Der Vorfall ereignete sich im Spiel zwischen den Bobcats der Brookings High School und den Cobblers von der Central High School aus Rapid City.

Im Duell der beiden Junior-Varsity-Teams – also sozusagen der zweiten Mannschaften beider Schulen – laufen die letzten Minuten vor der Pause. Die Bobcats führten zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2:0, weshalb sich bei einem Spieler von Central High wohl bereits einiges an Frust angestaut hatte.

Nach einem gewöhnlichen Zweikampf an der Seitenlinie verliert der Spieler in Weiss die Nerven. Er schubst seinen Gegner zunächst um, verpasst ihm dann einen Tritt in den Rücken, ehe er sich auf seinen Gegner kniet und mehrfach mit der Faust auf ihn einschlägt. Der eigene Torhüter sowie ein Trainer springen sofort zum Angreifer, um ihn von der Szene wegzubegleiten. Ein Spieler der Bobcats rächt sich aber trotzdem noch für seinen angegriffenen Teamkollegen und attackiert den ursprünglichen Täter ebenfalls noch.

Wie diverse Medien berichten, wurde das Spiel für rund zehn Minuten unterbrochen, ehe es – ohne den Täter von Rapid City Central – fortgesetzt wurde. Die Brookings Bobcats brachten den 2:0-Vorsprung am Ende über die Zeit.

Ob die gewalttätige Aktion für den Spieler der Cobblers noch Konsequenzen hat und wie diese allenfalls aussehen, ist derzeit nicht bekannt. (abu)