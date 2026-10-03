Pius Suter gelingt ein starker Auftakt. Bild: keystone

Pius Suter mit zwei Skorerpunkten zum Saisonstart

Pius Suter gelingt ein starker Auftakt in die neue NHL-Saison. Der Zürcher steuert beim 4:0 der St. Louis Blues bei den Dallas Stars ein Tor und einen Assist bei.

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Im Schweizer Duell mit Lian Bichsel behielt Suter damit die Oberhand. Der 30-jährige Center liess sich beim 2:0 den zweiten Assist gutschreiben und war dabei an einem kuriosen Treffer beteiligt.

Dallas' Goalie Jake Oettinger wollte den Puck hinter dem Tor für Nils Lundkvist liegen lassen, doch Suter war schneller und spielte die Scheibe zu Philip Broberg. Beim Versuch, ins Tor zurückzukehren, stolperte Oettinger über Roope Hintz. Broberg bediente daraufhin Dalibor Dvorsky, der ins verwaiste Tor traf.

Knapp zwei Minuten vor Schluss sorgte Suter mit einem Treffer ins leere Tor für den 4:0-Endstand.

Eine Niederlage setzte es zum Auftakt für Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets ab. Das Team mit dem Bündner Stürmer unterlag den Boston Bruins vor Heimpublikum 3:4 nach Verlängerung. Niederreiter blieb im ersten Spiel seiner 16. NHL-Saison ohne Skorerpunkt. (hkl/sda)