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Das Kreisliga-Debüt von Ex-Dortmund-Profi Niklas Süle misslingt

Niederlage beim 1. Kreisliga Spiel Niklas Suele SV Tiefenbach, 22 ist nicht zufrieden, SV Tiefenbach vs. SG Kirchardt, Fussball, bfv - Kreisliga Sinsheim, 1. Spieltag, 2026/ 2027, 16.08.2026, SV Tiefe ...
Niklas Süle erlebt bei seinem Debüt in der Kreisliga eine heftige Klatsche.Bild: IMAGO/Eibner

Trotz Tor: Ex-Deutschland-Star Süle erlebt Horror-Debüt in der Kreisliga

Niklas Süle bestreitet sein erstes Spiel in der Kreisliga – mit Tor, aber auch einer heftigen Klatsche. Sein Trainer will das nicht zu hoch hängen.
17.08.2026, 07:3817.08.2026, 07:40
Ein Artikel von
t-online

Der frühere Fussball-Nationalspieler Niklas Süle hat sein erstes Pflichtspiel für den SV Tiefenbach in der Kreisliga im Landkreis Karlsruhe bestritten. Der 30-Jährige erzielte dabei per Kopf ein Tor – sein Team verlor dennoch deutlich mit 2:7 gegen den Landesliga-Absteiger SG Kirchardt.

Rund 500 Zuschauer verfolgten die Partie bei 32 Grad Celsius. Statt wie in seiner Profikarriere in der Abwehr kam Süle im zentralen Mittelfeld und Sturm zum Einsatz. In der ersten Hälfte war er kaum eingebunden, wurde nach der Pause aber aktiver. In der 75. Minute köpfte er nach einer Ecke zum 2:6 ein und spielte durch. Zur Halbzeit hatte Tiefenbach bereits 0:3 zurückgelegen.

Süle äusserte sich nach dem Spiel knapp auf die Frage, ob es ihm Spass gemacht habe: «So viel wie ein 7:2 Spass macht.» Er habe sich aber vorgenommen, keine Interviews zu geben.

Grosses Medieninteresse um Niklas Suele SV Tiefenbach, 22, SV Tiefenbach vs. SG Kirchardt, Fussball, bfv - Kreisliga Sinsheim, 1. Spieltag, 2026/ 2027, 16.08.2026, SV Tiefenbach vs. SG Kirchardt, Fuss ...
Trotz Niederlage ist Süle ein gefragter Mann.Bild: IMAGO/Eibner

«Vielleicht der Trubel auch langsam nach»

Trainer Jason Walzel sagte, Süle habe vor dem Auftakt nur dreimal mit der Mannschaft trainiert. Man habe hochverdient verloren. «Vielleicht lässt der Trubel auch langsam nach und wir können uns aufs Fussballspielen konzentrieren», sagte der Coach. «Niklas ist ja noch nicht so lange da. Er muss auch erst mal wieder reinfinden.»

Die Witze über sein Gewicht liessen ihn nie los – nun hört Niklas Süle (30) auf

Walzel gehört zu Süles Freundeskreis – über ihn kam das Engagement beim SV Tiefenbach zustande. Drei Monate zuvor hatte Süle Borussia Dortmund verlassen. Bei der Bekanntgabe des Wechsels hatte Süle gesagt: «Nach 13 Jahren Profifussball ist es für mich ein absolutes Geschenk, mit meinen Kumpels auf dem Platz stehen zu dürfen und die Freude an diesem wundervollen Sport noch einmal in vollen Zügen geniessen zu können.» (abu/t-online.de)

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