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WM-Qualifikation: Schweizer Frauen-Nati gegen Malta – im SRF-Livestream

Die Frauen-Nati trifft in der WM-Qualifikation auf Malta – hier im Livestream

05.06.2026, 19:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Freitagabend empfängt das Schweizer Nationalteam am zweitletzten Spieltag der ersten WM-Qualifikationsphase Malta.
  • Mit einem Sieg gegen die in der Weltrangliste um 66 Ränge schlechter klassierten Gäste würde sich die Schweiz bereits vorzeitig den Gruppensieg sichern und wieder in die Liga A der Nations League aufsteigen.
  • Im Tessin darf das Team von Trainer Rafel Navarro zudem das neue Stadion von Lugano eröffnen.
  • Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Hier kannst du die Partie im SRF-Stream mitverfolgen. (abu/sda)
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