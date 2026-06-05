Die Frauen-Nati trifft in der WM-Qualifikation auf Malta – hier im Livestream
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Freitagabend empfängt das Schweizer Nationalteam am zweitletzten Spieltag der ersten WM-Qualifikationsphase Malta.
- Mit einem Sieg gegen die in der Weltrangliste um 66 Ränge schlechter klassierten Gäste würde sich die Schweiz bereits vorzeitig den Gruppensieg sichern und wieder in die Liga A der Nations League aufsteigen.
- Im Tessin darf das Team von Trainer Rafel Navarro zudem das neue Stadion von Lugano eröffnen.
- Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Hier kannst du die Partie im SRF-Stream mitverfolgen. (abu/sda)