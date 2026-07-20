Küsschen für den WM-Pokal: Marc Cucurella. Bild: www.imago-images.de

Cucurellas geheimes Ritual vor dem WM-Final brachte Spanien wieder Glück

Auch Aberglaube kann Berge versetzen. Bei Spaniens zweitem Gewinn des WM-Titels kopierte Verteidiger Marc Cucurella erfolgreich einen seiner Vorgänger.

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Wahrscheinlich war es kaum jemandem im Stadion aufgefallen. Kurz vor dem Anpfiff zum WM-Final gegen Argentinien lief Spaniens linker Verteidiger Marc Cucurella zur Seitenlinie. Er bückte sich, hielt das Kunstgrün hoch und machte … ja, was?

Am Tag nach dem Triumph enthüllte Joan Capdevila, was es damit auf sich hatte. Er war 2010 der linke Aussenverteidiger bei Spaniens erstem WM-Triumph und somit Cucurellas Vorgänger auf dieser Position.

Der Trick mit der Glücksmünze

«Ich erzähle euch ein Geheimnis», schrieb Capdevila seinen Followern. «2010 habe ich vor dem WM-Final eine Münze im Rasen vergraben, davon habe ich schon millionenfach erzählt. Ich habe Marc Cucurella nun gebeten, dasselbe zu tun», verriet der mittlerweile 48-Jährige. Dass ihm der neue Verteidiger von Real Madrid den Wunsch erfüllt hat, freut Capdevila ungemein. «Marc, ich habe dich sehr lieb. Du bist Weltmeister!»

Spanien hatte Finalgegner Argentinien von A bis Z dominiert. Doch es dauerte lange, bis schliesslich das einzige Tor der Partie fiel: In der 106. Minute, zu Beginn der zweiten Hälfte der Verlängerung, erzielte Ferran Torres das erlösende 1:0.

Capdevilas Nachfolger Cucurella zeigte – wie schon das ganze Turnier über – eine sehr starke Leistung. Der 27-Jährige mit der auffälligen Frisur war einer der Eckpfeiler beim Titelgewinn und mit seinen Abwehrkollegen dafür verantwortlich, dass die Spanier in acht WM-Spielen nur einen Gegentreffer kassierten. (ram)

