Nach Senegals WM-Aus beschuldigt der Verbandspräsident den Teamarzt

Abdoulaye Fall erhebt Vorwürfe gegen den Teamarzt des senegalesischen Nationalteams. Bild: keystone

Senegals Verbandspräsident beschuldigt Teamarzt: «Er ist ein Gynäkologe»

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Vor rund zwei Wochen ist die senegalesische Fussball-Nationalmannschaft im WM-Sechzehntelfinal an Belgien gescheitert. Nun hat Verbandspräsident Abdoulaye Fall eine Pressekonferenz abgehalten und dabei Kurioses enthüllt. Demnach habe das Team während der WM nur wenig Vertrauen in den Teamarzt Abderahmane Fediore gehabt.

Der Grund? «Wir haben erst kurz vor der WM herausgefunden, dass der Arzt eigentlich ausgebildeter Gynäkologe ist. Er hat nicht den akademischen Hintergrund, um unsere Athleten zu unterstützen», behauptete Fall. Die Entdeckung habe innerhalb der Mannschaft Unruhe und Zweifel ausgelöst. Die Spieler hätten sich gesorgt, ob sie von ihrem Teamarzt tatsächlich die nötige medizinische Unterstützung erhalten könnten. Der Verband habe reagiert und für die WM spontan zusätzliches medizinisches Personal aufgeboten. «Wir mussten überzeugende Spezialisten aufbieten, damit die Spieler beruhigt wurden. Gesundheit steht über allem», erklärte der Verbandspräsident.

Ärztekammer weist Vorwurf zurück

Die senegalesische Ärztekammer für Sportmedizin hat den Vorwurf des Fussballverbands indes entschieden zurückgewiesen. Diese Vorwürfe seien «unbegründet und verleumderisch», hiess es in einer Stellungnahme am späten Montagabend. «Teamarzt Abderahmane Fediore ist im Besitz eines Spezialistendiploms für Sportmedizin und Sportbiologie von der Cheikh-Anta-Diop-Universität, auch wenn seine ursprüngliche Ausbildung im Bereich der Gynäkologie war», heisst es im Statement weiter.

Fediore ist seit 2017 Teamarzt des senegalesischen Nationalteams und hat das Team nun schon an drei Weltmeisterschaften betreut. Der Senegal scheiterte im WM-Sechzehntelfinal mit 2:3 an Belgien, obwohl er bis zur 85. Minute noch mit 2:0 führte. Nationaltrainer Pape Thiaw wurde nach dem Ausscheiden entlassen. Unter senegalesischen Fussballfans gelten die Anschuldigungen von Verbandspräsident Fall als Ablenkungsmanöver, um nicht als Schuldiger für die enttäuschende WM-Kampagne dazustehen. (abu)