Pep Guardiola droht Manchester City: «Dann werde ich kündigen»

Mit aktuell 24 einsatzfähigen Profis sieht sich der Spanier in einer Situation, die er nicht akzeptieren will. Als Trainer könne er nicht mit einer derart grossen Gruppe arbeiten, betonte der 54-Jährige. Immer wieder müsse er vier oder fünf Spieler komplett aus dem Kader streichen – das sei für ihn keine Option: «Das wird nicht passieren.»

«Ich habe dem Verein gesagt, dass ich das nicht will. Ich will nicht fünf oder sechs Spieler auf die Tribüne setzen», erklärte Guardiola und machte deutlich: «Dann werde ich kündigen. Wenn sie den Kader nicht verkleinern, werde ich nicht bleiben. Es ist unmöglich für meine Seele, die Spieler auf die Tribüne zu setzen, sodass sie nicht spielen können.»

Der erste WM-Titel ist eigentlich logisch und überfällig

Die Schweizer waren bisher in Herning gefühlt besser als die Silber-Mannschaft vor einem Jahr während den Gruppenspielen in Prag. Nun haben sie für den Viertelfinal gar ein «Freilos» gegen Österreich. Der erste WM-Titel wäre logisch und eigentlich längst fällig.

Nach der Pflicht in den Gruppenspielen nun eine goldene Kür? Die Schweiz hat in Herning zum 8. Mal hintereinander mit Patrick Fischer den Viertelfinal erreicht. Was früher ein grosses Ziel war, ist heute Pflicht und eine Zwischenstation auf dem Weg in den Final. Wir sind inzwischen so etwas wie ein «Vorrunden-Weltmeister»: 30 Siege in den letzten 35 Partien der WM-Gruppenspiele.