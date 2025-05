Die Fans von Crystal Palace beim Siegtreffer. Bild: www.imago-images.de

Einmal im Leben! Crystal Palace schlägt ManCity und gewinnt nach 120 Jahren einen Titel

Crystal Palace heisst der FA-Cup-Sieger 2025. Die «Eagles» und ihre Fans feiern im Wembley-Stadion einen 1:0-Erfolg über Favorit Manchester City.

Ralf Meile

Seit 1905 existiert der Crystal Palace Football Club. Meister oder Cupsieger wurden die Londoner seither nie, zwei Mal standen sie immerhin im Final des FA Cups. Im dritten Anlauf klappte es – und das als klarer Aussenseiter gegen Manchester City. Die erfolgsverwöhnte Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola, bei der der Schweizer Nationalverteidiger Manuel Akanji durchspielte, beendet die Saison damit ohne einen Titelgewinn.

Matchwinner für Crystal Palace war Eberechi Eze. Der sechsfache englische Nationalspieler schloss nach 16 Minuten einen Angriff übers gesamte Spielfeld erfolgreich ab:

Zum zweiten grossen Helden der «Eagles» mutierte der Torhüter. Dean Henderson wehrte einen von Omar Marmoush geschossenen Penalty mit einer glänzenden Parade ab und zeigte grundsätzlich eine Leistung, die ein Aussenseiter von seinem Torhüter braucht, um einen Coup zu landen.

«Unglaublich, wir haben alles perfekt umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben», sagte Henderson in der BBC. Er habe in dieser Saison seinen Vater verloren. «Ich wünschte mir, er wäre heute hier, ich widme ihm diesen Titel.»

Das vom Österreicher Oliver Glasner trainierte Crystal Palace lernt somit in der nächsten Saison Europa kennen – erstmals überhaupt. Nachdem auch noch die zehn Minuten lange Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit überstanden waren, wurde der grösste Erfolg in der Klubgeschichte Tatsache. Crystal Palace schrieb ein Märchen, das allen «kleinen» Klubs Mut geben kann.