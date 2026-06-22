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WM 2026: Ägypten holt gegen Neuseeland den ersten Sieg

Egypt&#039;s Mohamed Salah (10) celebrates after scoring his side&#039;s second goal during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Egypt in Vancouver, British Columbia, Sunday, Jun ...
Salah jubelt nach dem 2:1.Bild: keystone

Salah trifft: Ägypten gewinnt in seinem neunten WM-Spiel zum ersten Mal

22.06.2026, 05:0222.06.2026, 05:37

Ägypten kommt im neunten WM-Spiel zum ersten Sieg. In Vancouver feiert das Team um Mo Salah mit dem 3:1 gegen Neuseeland die grosse Premiere.

Salah, der Star und Captain der Ägypter, sorgte in der 67. Minute für das wegweisende 2:1. Der langjährige Goalgetter vom FC Liverpool spielte sich durch einen Doppelpass mit Mostafa Ziko in ideale Abschlussposition und liess sich die Gelegenheit zu seinem 68. Länderspieltor nicht entgehen. Keine zehn Minuten zuvor hatte Ziko mit einem Kopfball das 1:1 erzielt. Das 3:1 gelang Trezeguet in der 82. Minute, kurz nach seiner Einwechslung, nach Pass von Salah.

Salah trifft zum 2:1.Video: SRF

Die Neuseeländer waren den Ägyptern bis zum 1:1 bezüglich Effizienz überlegen. Sie erspielten bis dahin die besseren Möglichkeiten und nutzten eine der ersten in der 15. Minute durch Verteidiger Finn Surman. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verpassten die Aussenseiter das 2:0 knapp. Ägyptens Goalie Mostafa Shobeir hielt einen neuseeländischen Kopfball stark und ermöglichte so noch die verdiente Wende.

Mit den nunmehr vier Punkten auf dem Konto ist Ägypten dem Sechzehntelfinal ganz nahe. Zum Abschluss der Vorrunde spielen die in der Gruppe G führenden Nordafrikaner in der Nacht auf Samstag gegen den Iran. Neuseeland trifft auf Belgien.

Die Highlights der Partie.Video: SRF

Das Telegramm

Neuseeland - Ägypten 1:3 (1:0)
Vancouver. - 52'497 Zuschauer. - SR Al Ali (UAE).
Tore: 15. Surman (Payne) 1:0. 58. Mostafa Zico (Mohamed Hany) 1:1. 67. Mohamed Salah (Mostafa Zico) 1:2. 82. Trezeguet (Mohamed Salah) 1:3.
Neuseeland: Crocombe; Payne (85. Bindon), Surman, Boxall, Cacace (76. Randall); Bell, Stamenić; McCowatt (66. Old), Singh (76. Thomas), Just (85. de Vries); Wood.
Ägypten: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathy (41. Ramy Rabia), Ahmed Fatouh; Marwan Attia, Mohanad Lasheen; Mostafa Zico (76. Hamza Abdelkarim), Mohamed Salah (85. Hossam Abdelmaguid), Emam Ashour (85. Zizo); Omar Marmoush (76. Trezeguet).
Bemerkungen: Verwarnungen: 17. Mohanad Lasheen. 20. Singh. 34. McCowatt. (sda/ome)

Die Tabelle

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