freundlich20°
DE | FR
burger
Sport
FIFA

FIFA-Spitze stellt sich hinter Präsident Gianni Infantino

FILE - FIFA President Gianni Infantino makes comments during the opening ceremony of the International Broadcast Center, June 1, 2026, in Dallas. (AP Photo/Tony Gutierrez, File) Gianni Infantino
FIFA-Präsident Gianni Infantino kann sich auf seine Hintermänner verlassen.Bild: keystone

Infantino erhält volle Unterstützung von FIFA-Spitze: «Dulden keine Angriffe»

Die FIFA-Spitze hat sich nach heftiger Kritik an den Investorenplänen Gianni Infantinos demonstrativ hinter den Präsident gestellt. Angriffe auf die Integrität der FIFA werde der Weltverband nicht dulden, teilte die FIFA-Führung mit.
06.08.2026, 05:2106.08.2026, 05:21

Die Führungsspitze des Fussball-Weltverbandes um den schwer in die Kritik geratenen Schweizer FIFA-Chef Gianni Infantino hat nach einer Notfallsitzung in der marokkanischen Hauptstadt Rabat Einigkeit demonstriert.

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström und die anwesenden Mitglieder des Management-Boards hätten Infantino «ihre uneingeschränkte Unterstützung» bekräftigt, «als den einzigen Amtsträger, der von den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden gewählt wurde», hiess es in einer Mitteilung.

Umgekehrt habe Infantino seine volle Unterstützung für Generalsekretär Grafström bekräftigt. Der Schwede Grafström hatte zuletzt angesichts des gescheiterten Plans zum Verkauf von WM-Rechten an Investoren in einer internen Mail an FIFA-Mitarbeitende noch eine «traurige und tadelnswerte Reihe von Ereignissen» sowie einen «Aufruhr» beklagt.

Jetzt fällt Infantino auch noch der zweitmächtigste FIFA-Mann in den Rücken

FIFA räumt Fehler ein

Die FIFA räumte in ihrer Mitteilung Fehler bei den Investorenplänen von Präsident Gianni Infantino. Es herrsche Einigkeit darüber, dass es nicht beabsichtigt gewesen sei, dem FIFA-Rat und den FIFA-Mitgliedsverbänden «das Gefühl zu geben, vom Prozess ausgeschlossen zu sein, und dass der Prozess anders hätte gehandhabt werden sollen», hiess es in der Mitteilung weiter.

Infantino hatte zuletzt für eine Welle der Empörung in der Fussball-Welt gesorgt, als seine Pläne bekannt wurden, Teile der kommerziellen Rechte an FIFA-Wettbewerben wie der WM an private Investoren zu verkaufen.

epa13121893 FIFA president Gianni Infantino (L) and US president Donald Trump hand over the trophy to Spain after they won the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, U ...
Die kommerziellen Rechte an der WM wollte FIFA-Präsident Infantino teilweise an private Investoren verkaufen – darunter auch an den Bruder von Donald Trumps Schwiegersohn.Bild: keystone

Der FIFA-Chef lenkte zwar ein und verwarf die Idee – dennoch formiert sich vor allem in Europa heftiger Widerstand gegen ihn. Die aktuelle Krise könnte das Ende von Infantinos inzwischen zehnjähriger Amtszeit als FIFA-Präsident bedeuten.

Mit Blick auf die harsche Kritik teilte der Weltverband mit: «Die FIFA wird keinerlei Angriffe auf ihre Integrität dulden und alle erforderlichen Massnahmen ergreifen, um ihren Ruf zu verteidigen.»

Analyse
Die Schlinge um Infantinos Hals zieht sich zu

Bericht der «Times» sorgt für Wirbel

Zuvor hatte ein Bericht der «Times» noch für weiteren Wirbel gesorgt. Die Zeitung schrieb, dass Infantino Marokko die Austragung des WM-Endspiels 2030 versprochen habe, was vom Fussball-Weltverband umgehend dementiert wurde.

Laut «Times» solle nach dem Willen des stark in der Kritik stehenden FIFA-Bosses das Finale im neuen Hassan II Stadium mit 115'000 Plätzen in Casablanca stattfinden solle.

Grand Stade Hassan II in Benslimane, östlich von Casablanca.
So soll das Stade Hassan II dereinst aussehen.

Dies wäre ein grosser Affront gegen Spanien und damit auch Europa, das in den letzten Tagen Infantino nach dem umstrittenen und inzwischen verworfenen Investorendeal harsch attackiert hatte.

Spanien trägt zusammen mit Portugal und Marokko die WM 2030 aus. Dazu finden die ersten drei Spiele in Südamerika (Uruguay, Argentinien und Paraguay) statt.

«Es ist falsch und irreführend zu behaupten, der FIFA-Präsident habe irgendein Versprechen bezüglich der Austragung des Finales der FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft 2030 abgegeben. Eine Entscheidung wird von der FIFA zu gegebener Zeit getroffen», teilte der Weltverband auf dpa-Anfrage mit. (nih/sda/dpa)

Infantino kämpft mit aller Macht um sein Amt – so wolle er Marokko überzeugen
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 145
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Spanien um Captain Rodri ist am Ende der grössten WM der Geschichte der verdiente Sieger.
quelle: keystone / ashley landis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tigerdame wird in Kasachstan ausgewildert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Jordaniens Verbandspräsident wirft Infantino Erpressung vor – und hat konkretes Beispiel
Die Vorwürfe gegen den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino reissen nicht ab. Jordaniens Verbandspräsidenten beschuldigt ihn auf X der «Erpressung».
Der Vorwurf von Prinz Ali bin al-Hussein, Präsident des jordanischen Fussballverbands und ehemaliger FIFA-Vizepräsident, ist happig, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Auf X schreibt er: «Während der Weltmeisterschaft wurde mir mündlich mitgeteilt, dass meine Unterstützung für Infantino (bei den anstehenden Wahlen im März 2027) unserem Fussballverband erheblich helfen würde. Wir haben ihn vorher nicht unterstützt und werden es auch jetzt nicht tun, aber die ganze Situation ist Erpressung, und wir weigern uns, ihr nachzugeben.»
Zur Story