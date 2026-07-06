Er ist für das Brasilien-Aus verantwortlich: Erling Haaland ist Norwegens Held. Bild: keystone

Erling Haaland trifft doppelt: Norwegen wirft Brasilien im WM-Achtelfinal raus

Norwegen besiegelt mit einem 2:1-Sieg das frühzeitige WM-Aus für Rekordweltmeister Brasilien. Erling Haaland ist im Achtelfinal in East Rutherford der entscheidende Mann.

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Vor den Toren New Yorks, in der Spielstätte, wo in zwei Wochen der Final über die Bühne gehen wird, sahen die Zuschauer ein attraktives Spiel, das auf beide Seiten hätte kippen können.

Die Entscheidung führte Erling Haaland herbei. Der Superstar von Manchester City, der bis dato praktisch unsichtbar war, setzte sich nach 79 Minuten und einer Flanke von Andreas Schjeldrup gegen Gabriel durch und traf per Kopf zum 1:0. In der 90. Minute sorgte der 25-Jährige mit einem strammen Schuss von der Strafraumkante und seinem bereits siebten Turniertreffer für die Entscheidung. Der Anschlusstreffer von Neymar, der per Penalty in der 10. Minute der Nachspielzeit traf, kam für Brasilien zu spät.

Erling Haaland trifft zur Führung. Video: SRF

Und dann erhöht er mit einem satten Distanzschuss noch. Video: SRF

Norwegen hat den Ball, Brasilien die Chancen

Norwegen hatte etwas überraschend deutlich mehr vom Spiel, die besseren Torchancen aber hatten die Brasilianer. Sie schalteten nach Ballgewinn immer wieder schnell um. Vor dem Tor jedoch versagten den Südamerikanern die Nerven. Dabei hätte Bruno Guimarães die Partie bereits früh in die gewünschte Richtung lenken können. Doch der Mittelfeldspieler von Newcastle United scheiterte mit seinem Foulpenalty an Norwegens Goalie Örjan Nyland.

Als in der 59. Minute der nur eine Zeigerumdrehung zuvor eingewechselte Endrick alleine vor Nyland auftauchte und den Ball über den Keeper, aber eben auch am Tor vorbei lupfte, schwante Brasiliens Coach Carlo Ancelotti böses.

Endrick verpasst die Führung. Video: SRF

Brasiliens Europa-Fluch geht weiter

Denn mit zunehmender Spielzeit wurden auch die Norweger gefährlicher. War es in der ersten Halbzeit noch Captain Martin Ödegaard, der gleich mehrere vielversprechende Chancen ausliess, pirschte sich im zweiten Umgang Haaland immer mehr an einen Treffer heran. Schliesslich sorgte er mit seinen beiden Treffern dafür, dass Brasiliens Europa-Fluch weitergeht: Seit dem Titelgewinn 2002 scheiterte die Seleção an jeder WM vorzeitig, sobald es in der K.o.-Runde gegen ein europäisches Team ging. Daran konnte mit Carlo Ancelotti auch der erste nicht-brasilianische Coach der Südamerikaner nichts ändern.

Norwegen überstand derweil zum ersten Mal zwei K.o.-Runden und trifft im Viertelfinal am Samstag in Miami auf den Sieger der Partie zwischen Mexiko gegen England. (sda)

Brasilien - Norwegen 1:2 (0:0)

East Rutherford. 80'663 Zuschauer. SR Elfath (USA).

Tore: 79. Haaland (Schjelderup) 0:1. 90. Haaland (Schjelderup) 0:2. 100. Neymar (Penalty) 1:2.

Brasilien: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Rayan (67. Danilo Santos), Bruno Guimarães (79. Éderson Silva), Casemiro, Gabriel Martinelli (67. Neymar); Matheus Cunha (58. Endrick), Vinícius Júnior.

Norwegen: Nyland; Ryerson (63. Aursnes), Ajer, Heggem, Møller Wolfe (95. Østigård); Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth (46. Bobb), Haaland, Nusa (46. Schjelderup).

Bemerkungen: 14. Bruno Guimarães verschiesst Penalty.

Verwarnungen: 96. Neymar. (nih/sda)