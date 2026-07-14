Folarin Balogun hat sich erneut zur Aufhebung seiner Sperre geäussert. Bild: keystone

«Viel mehr Druck gehabt»: Balogun äussert sich erneut zur aufgehobenen Sperre

Trotz seines Platzverweises gegen Bosnien-Herzegowina durfte USA-Spieler Folarin Balogun im darauffolgenden Spiel antreten. Nun äussert er sich erneut dazu.

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Gut eine Woche nach dem WM-Skandal um die aufgehobene Sperre von Folarin Balogun hat sich der Stürmer der USA selbst nochmals zu Wort gemeldet. Der 25 Jahre alte Fussballprofi sprach in der Sendung «CBS Mornings» über die besonderen Tage rund um seinen Platzverweis beim Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina und die darauffolgende Sperre, die nach einem Anruf von US-Präsident Donald Trump bei Gianni Infantino aufgehoben wurde.

«Ich war komplett schockiert. Aber ich musste die Entscheidung akzeptieren», sagte Balogun über seinen harten, aber unabsichtlichen Tritt im ersten K.-o.-Spiel, der beim 2:0-Sieg zu einer Roten Karte nach Überprüfung der Videobilder geführt hatte. «Wenn etwas nicht absichtlich ist, sollte es niemals Rot geben. Es war einfach eine unglückliche Situation», erklärte Balogun.

Gegen Bosnien sah Balogun die Rote Karte. Bild: keystone

Der Weltverband FIFA hob die Sperre überraschend und einen Tag vor dem Achtelfinale (1:4 gegen Belgien) wieder auf. Zuvor hatte US-Präsident Trump nach eigenen Angaben mit einem Anruf bei FIFA-Chef Infantino um eine Überprüfung der Sperre gebeten.

«Meine erste Reaktion war, dass ich glücklich war, zurück zum Team zu kommen. Ich wusste, es würde für Kontroversen sorgen», sagte Balogun, der auch Auswirkungen auf die Mannschaft spürte. «Ich konnte bei meinen Teamkollegen fast ein wenig Nervosität erkennen, weil das eine so einzigartige Situation ist. Es hat viel mehr Druck auf uns gepackt, als wir brauchten.»

«Es war schwierig, es gab viele Nebengeräusche – das ist kaum zu verhindern», fügte der Angreifer der AS Monaco an. Er selbst zeigte bei der klaren Niederlage gegen die inzwischen ebenfalls ausgeschiedenen Belgier eine durchwachsene Leistung. (riz/tonline)