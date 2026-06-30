Gänsehaut in Dallas: Norwegen rudert sich in den Achtelfinal
Kaum war der Achtelfinal-Einzug perfekt, begann die Show. Norwegens Spieler liessen sich nach dem Schlusspfiff auf den Rasen sinken, reihten sich auf und «ruderten» im Takt vor und zurück – begleitet vom rhythmischen Schlachtgesang der mitgereisten Fans. Der Kult-Jubel, von vielen «Viking Row» genannt, ist zum Markenzeichen dieser norwegischen Mannschaft geworden.
THE FAMOUS NORWAY CELEBRATION— Paa🏄♂️ (@paacfc) June 30, 2026
VIKING ROAR 🚣♂️ pic.twitter.com/oIajnGzeWw
Es war der emotionale Schlusspunkt eines historischen Abends. Dank Antonio Nusas Traumtor und Erling Haalands spätem Siegtreffer steht Norwegen erstmals seit 28 Jahren wieder in einem WM-Achtelfinal. Und so verwandelte sich das Stadion in Dallas nach Abpfiff in ein einziges, ruderndes Fest – ehe nun Brasilien im Achtelfinal wartet. (car)
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