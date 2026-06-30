Norwegens Spieler setzten sich auf den Rasen und jubelten gemeinsam mit ihren Fans. Bild: keystone

Gänsehaut in Dallas: Norwegen rudert sich in den Achtelfinal

Nach dem hart erkämpften 2:1 gegen die Elfenbeinküste folgte der Gänsehaut-Moment: Norwegens Spieler setzten sich auf den Rasen und feierten gemeinsam mit ihren Fans mit dem «Viking Row».

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Kaum war der Achtelfinal-Einzug perfekt, begann die Show. Norwegens Spieler liessen sich nach dem Schlusspfiff auf den Rasen sinken, reihten sich auf und «ruderten» im Takt vor und zurück – begleitet vom rhythmischen Schlachtgesang der mitgereisten Fans. Der Kult-Jubel, von vielen «Viking Row» genannt, ist zum Markenzeichen dieser norwegischen Mannschaft geworden.

Es war der emotionale Schlusspunkt eines historischen Abends. Dank Antonio Nusas Traumtor und Erling Haalands spätem Siegtreffer steht Norwegen erstmals seit 28 Jahren wieder in einem WM-Achtelfinal. Und so verwandelte sich das Stadion in Dallas nach Abpfiff in ein einziges, ruderndes Fest – ehe nun Brasilien im Achtelfinal wartet. (car)