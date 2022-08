Für England «historisch», Deutschland fühlt sich «betrogen» – die Presseschau zum EM-Final

«Es war die Nacht, in der der Fussball nach Hause kam. In der ein ikonisches weisses Hemd ausgezogen wurde. Dass alles zusammenkam. Die Matchwinnerin Chloe Kelly wirbelte ihr weisses Trikot in Anlehnung an eine der berühmtesten Feiern des Fussballs um ihren Kopf und verkörperte damit einen der wichtigsten Momente in der Geschichte des Fussballs in diesem Land.



Die Opfer, die harte Arbeit, der Weg, die Mühe, die es gekostet hat, um Englands Frauen endlich in den Mittelpunkt zu stellen, haben sich gelohnt. Es hat alles zu diesem Ereignis geführt. Zu diesem Abend. Diese wunderbare, freudige, friedliche Nacht. England ist der Europameister. Sie haben ihren grössten Rivalen, ihren Erzfeind Deutschland, in der Verlängerung im Wembley-Stadion besiegt. Kellys Tor in der 110. Minute war die Entscheidung in einem grossartigen Spiel, das der Vorstellung, dass es sich hier um eine sanftere, mildere, zahmere, weniger fesselnde Version des Sports handelt, einen Riegel vorschob.»