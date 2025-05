Video: watson

Yann Sommer hechtet Inter ins CL-Final – und die Kommentatoren weltweit so 🤯🫨🗣️

Fussball, das sind Emotionen pur. Das hat das Champions-League-Halbfinale zwischen Inter Mailand und Barcelona am Dienstag-Abend wieder einmal eindrücklich bewiesen. Das Spiel wird bei der britischen BBC schon als eines der besten CL-Halbfinals aller Zeiten gewertet.

Kein Wunder: Den Zuschauerinnen und Zuschauern wurde richtig etwas geboten – und das nicht nur 90, sondern ganze 120 Minuten lang. Insgesamt sieben Tore fielen. Etliche weitere wurden verhindert – und zwar von Yann Sommer.

Mit mehreren unglaublichen Paraden hechtete der ehemalige Torwart der Schweizer Nationalmannschaft die Nerazzurri ins Final. Denn: Dank seines Einsatzes konnte Inter das Spiel mit 4:3 für sich entscheiden. Und nicht nur die Fussballfans, sondern auch die Kommentatoren weltweit waren regelrecht aus dem Häuschen:

TV-Kommentatoren wegen Sommer-Paraden in Ekstase: Video: watson

Sommer wurde für seine klasse Leistung als «Man of the Match» ausgezeichnet. Nach dem Spiel brach er in Tränen aus: «Ich könnte nicht glücklicher sein. Wir waren schon fast draussen», sagte er. International wird er mit Lob überhäuft, das Spiel wird als «Sommer-Märchen» bezeichnet.

Im Finale der Champions League treffen Yann Sommer und Inter Mailand am 31. Mai entweder auf Paris Saint-Germain oder den FC Arsenal. Sollte seine Mannschaft gewinnen, wäre es der erste Champions-League-Titel für den 36-Jährigen. Das Spiel findet in München statt, wo Sommer 2023 beim FC Bayern mehrmals scharfe Kritik hatte einstecken müssen. (lzo, din)

