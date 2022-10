Inter darf jubeln: Dank des Erfolgs gegen Pilsen ist den Italienern die Achtelfinal-Teilnahme nicht mehr zu nehmen. Bild: keystone

Inter besiegelt Barcelonas Champions-League-Aus +++ Erste Niederlage für Brügge

Gruppe B

Brügge – Porto 0:4

Überraschungsteam Brügge muss nicht nur die ersten Gegentreffer, sondern gleich auch die erste Niederlage in der laufenden Champions-League-Saison einstecken. Gegen den FC Porto setzte es gleich eine 0:4-Schlappe ab. Dabei hätte Noa Lang das Spiel kurz nach der Pause in eine andere Richtung leiten können. Doch der 23-jährige Niederländer scheiterte doppelt vom Punkt. Der Penalty musste wiederholt werden. So blieb es beim 0:1 aus Brügges Sicht. In der Folge brachen die Belgier auseinander und liessen drei weitere Gegentreffer zu.

Mehdi Taremi bringt Porto in Führung. Video: streamja

Noa Lang scheitert zweimal vom Elfmeterpunkt. Video: streamja

Gruppe C

Inter Mailand – Pilsen 4:0

Mit einem souveränen Sieg gegen den tschechischen Klub Viktoria Pilsen hat sich Inter Mailand das Weiterkommen gesichert – und damit Barcelonas Gang in die Europa League besiegelt. Das Team von Simone Inzaghi setzte sich dank Toren von Henrikh Mkhitaryan, zweimal Edin Dzeko und Romelu Lukaku 3:0 durch.

Damit ist Inter in der Gruppe C mindestens der zweite Platz sicher, weil die Mailänder das Direktduell mit Barcelona (1:0, 3:3) für sich entscheiden konnte. Um die Chance auf den Gruppensieg zu wahren, müssen die Italiener auf Schützenhilfe von Barcelona hoffen. Die Katalanen spielen heute Abend gegen Tabellenführer Bayern.

Mkhitaryan bringt Inter auf die Siegerstrasse. Video: streamja

Edin Dzeko schliesst einen schönen Spielzug zum 3:0 ab. Video: streamja

Inter Mailand - Viktoria Pilsen 4:0 (2:0).

SR Ekberg (SWE).

Tore: 35. Mchitarjan 1:0. 42. Dzeko 2:0. 66. Dzeko 3:0. 87. Lukaku 4:0.