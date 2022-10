Bedient: Robert Lewandowski und Barcelona sind auch im zweiten Spiel gegen die Bayern unterlegen. Bild: imago

Bayern demütigt Barça ++ Liverpool und Napoli souverän ++ Drama in London und Madrid

Das Champions-League-Aus von Barcelona ist besiegelt – die Bayern und auch Inter sind nicht mehr einzuholen. Auch Liverpool und Napoli sichern sich das Weiterkommen souverän. Derweil bietet sich den Fans in London und Madrid grosses Spektakel mit Dramatik pur.

Gruppe A

Ajax – Liverpool 0:3

Liverpool gewinnt international das vierte Spiel in Folge. Das Team von Jürgen Klopp siegt souverän auswärts in Amsterdam. Ajax hatte den Engländern wenig entgegenzusetzen. So ist Liverpool trotz der Auftaktniederlage in der «Königsklasse» für die Achtelfinals qualifiziert. Mohamed Salah hatte die «Reds» kurz vor der Pause in Führung gebracht. Die weiteren Tore erzielten Darwin Nuñez und Harvey Elliott.

Ajax Amsterdam - Liverpool 0:3 (0:1).

SR Sanchez (ESP).

Tore: 42. Salah 0:1. 49. Nuñez 0:2. 52. Elliott 0:3.

Napoli – Glasgow Rangers 3:0

Die Süditaliener setzen ihre hervorragende Champions-League-Kampagne auch im fünften Spiel fort. Neapel schlägt die Glasgow Rangers 3:0 und bleibt damit weiterhin ohne Punktverlust. Die ersten beiden Tore erzielte Giovanni Simeone bereits früh im Spiel, später erhöhte Leo Ostigard per Kopf nach einer Ecke. Im letzten Gruppenspiel spielt das Team von Luciano Spalletti gegen Liverpool um den Gruppensieg. Dabei geht Napoli mit einem Vorsprung von 4:1 aus dem Hinspiel ins Direktduell. Die Rangers hingegen müssten Ajax mit fünf Toren Unterschied schlagen, um doch noch in die Europa League zu kommen.

Napoli - Glasgow Rangers 3:0 (2:0).

SR Meler (TUR).

Tore: 11. Simeone 1:0. 16. Simeone 2:0. 80. Ostigard 3:0.

Gruppe B

Atlético Madrid – Leverkusen 2:2

Was für ein Drama! Den Zuschauerinnen und Zuschauern im Wanda Metropolitano bot sich ein Spektakel sondergleichen. Bayer Leverkusen ging zweimal in Führung – zuerst durch Moussa Diaby (9. Minute), dann durch Callum Hudson-Odoi (29.). Atlético Madrid glich zweimal aus – zuerst durch Yannick Carrasco (22.), dann durch Rodrigo de Paul (50.). Danach geschah lange nichts.

Bis der Schiedsrichter in der Nachspielzeit auf den Elfmeterpunkt zeigte. Die Chance für Atlético, die Hoffnungen auf einen Verbleib in der Champions League doch noch zu wahren. Doch das Team von Diego Simeone scheiterte – gleich dreimal. Leverkusen-Goalie Lukas Hradecky parierte den Schuss von Carrasco, dann landete ein Kopfball an und ein Nachschuss knapp über der Latte.

Dramatische Szenen in der Nachspielzeit. Video: streamja

Somit sind sowohl die Madrilenen als auch der Bundesligist aus der Champions League ausgeschieden. Den Europa-League-Platz machen die beiden am letzten Spieltag im Fernduell unter sich aus.

Atlético Madrid - Leverkusen 2:2 (1:2).

SR Turpin (FRA).

Tore: 9. Diaby 0:1. 22. Carrasco 1:1. 29. Hudson-Odoi 1:2. 50. De Paul 2:2.

Bemerkungen: 99. Hradecky (Leverkusen) hält Penalty von Carrasco.

Brügge – Porto 0:4

Überraschungsteam Brügge muss nicht nur die ersten Gegentreffer, sondern gleich auch die erste Niederlage in der laufenden Champions-League-Saison einstecken. Gegen den FC Porto setzte es gleich eine 0:4-Schlappe ab. Dabei hätte Noa Lang das Spiel kurz nach der Pause in eine andere Richtung leiten können. Doch der 23-jährige Niederländer scheiterte doppelt vom Punkt. Der Penalty musste wiederholt werden. So blieb es beim 0:1 aus Brügges Sicht. In der Folge brachen die Belgier auseinander und liessen drei weitere Gegentreffer zu.

Noa Lang scheitert zweimal vom Elfmeterpunkt. Video: streamja

Club Brügge – FC Porto 0:4 (0:1).

SR Oliver (ENG).

Tore: 33. Taremi 0:1. 57. Evanilson 0:2. 60. Eustaquio 0:3. 70. Taremi 0:4.



Gruppe C

Barcelona – Bayern 0:3

Das Champions-League-Aus der Katalanen war bereits vor Spielbeginn besiegelt, weil Inter Mailand im anderen Spiel der Gruppe C gewann. Da Barcelona auch nach hinten keine Position mehr verlieren konnte, ging es gegen die Bayern nicht mehr um wirklich was.

Dennoch kann Barça mit dem Auftritt nicht zufrieden sein. Gegen die Deutschen zeigte sich das Team von Xavi über weite Strecken zu harmlos und liess sich defensiv dreimal ausspielen. Sadio Mané, Eric Maxim Choupo-Moting und Benjamin Pavard kurz vor Schluss nutzten dies aus. Alle drei auf Zuspiel vom überragenden Serge Gnabry. Die Gastgeber blieben ohne einen einzigen Torschuss.

So sichern sich die Bayern wie auch in den vier Jahren zuvor den Gruppensieg und bleiben im 33. Champions-League-Gruppenspiel in Folge ungeschlagen.

Barcelona - Bayern München 0:3 (0:2).

SR Taylor (ENG).

Tore: 10. Mané 0:1. 31. Choupo-Moting 0:2. 95. Pavard 0:3.

Inter Mailand – Pilsen 4:0

Mit einem souveränen Sieg gegen den tschechischen Klub Viktoria Pilsen hat sich Inter Mailand das Weiterkommen gesichert – und damit Barcelonas Gang in die Europa League besiegelt. Das Team von Simone Inzaghi setzte sich dank Toren von Henrikh Mkhitaryan, zweimal Edin Dzeko und Romelu Lukaku 4:0 durch.

Damit ist Inter in der Gruppe C mindestens der zweite Platz sicher, weil die Mailänder das Direktduell mit Barcelona (1:0, 3:3) für sich entscheiden konnten. Dank des Siegs der Bayern in Barcelona, steht Inter einen Spieltag vor Schluss als Gruppenzweiter fest.

Inter Mailand - Viktoria Pilsen 4:0 (2:0).

SR Ekberg (SWE).

Tore: 35. Mchitarjan 1:0. 42. Dzeko 2:0. 66. Dzeko 3:0. 87. Lukaku 4:0.

Gruppe D

Frankfurt – Marseille 2:1

Eintracht Frankfurt darf weiter darauf hoffen, dass die erste Teilnahme an einer Champions-League-Gruppenphase überhaupt erfolgreich endet. Mit dem Sieg gegen Marseille steht der Bundesligist punktgleich mit dem Zweitplatzierten Sporting Lissabon auf dem 3. Rang. Am letzten Spieltag hat Frankfurt das Weiterkommen in Lissabon selbst in der Hand. Doch auch ein Ausscheiden aus dem Europacup ist in der sehr ausgeglichenen Gruppe D noch möglich.

Den wichtigen Siegtreffer für das Team mit dem Schweizer Nationalspieler Djibril Sow erzielte Randal Kolo Muani bereits in der 27. Minute. Zuvor hatte Daichi Kamada die Frankfurter früh in Führung gebracht, bevor Matteo Guendouzi für die Franzosen den Ausgleich erzielte.

Eintracht Frankfurt - Marseille 2:1 (2:1).

SR Manzano (ESP).

Tore: 3. Kamada 1:0. 22. Guendouzi 1:1. 27. Kolo Muani 2:1.

Bemerkungen: Frankfurt mit Sow.

Tottenham – Sporting Lissabon 1:1

Tief in der Nachspielzeit jubelten die Gastgeber noch einmal. Harry Kane hatte gerade das 2:1 erzielt und Tottenham zum Gruppensieg geschossen. Doch die Freude war von kurzer Dauer. Der Videobeweis zeigte: Kane stand im Abseits. So blieb es am Ende beim 1:1. Marcus Edwards hatte Sporting nach 22 Minuten in Führung gebracht, Rodrigo Bentancur in der 80. Minute ausgeglichen. Tottenham bleibt Gruppenerster, kann aber auch noch aus dem Wettbewerb ausscheiden.

Noch einmal Jubel und dann doch die Ernüchterung: Kanes Treffer zählte nicht. Video: streamja

Tottenham - Sporting Lissabon 1:1 (0:1).

SR Jovanovic (SRB).

Tore: 22. Edwards 0:1. 80. Bentancur 1:1.

Bemerkungen: 96. Tor von Kane (Tottenham) vom VAR wegen Offsides annulliert. 99. Rote Karte gegen Tottenham-Trainer Antonio Conte.

(nih/sda)