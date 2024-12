Bayer Leverkusen setzt sich knapp gegen St. Pauli durch. Bild: keystone

Leverkusen und Xhaka zittern sich zum Sieg +++ Bayern baut die Tabellenführung aus

Leverkusen – St.Pauli 2:1

Meister Bayer Leverkusen musste gegen Aufsteiger St. Pauli trotz früher 2:0-Führung - Granit Xhaka steuerte die Vorlage zum ersten Treffer bei - bis zum Schlusspfiff um den Sieg zittern, rettete das 2:1 aber über die Zeit. Leipzig

Bayer Leverkusen - St. Pauli 2:1 (2:0).

30'210 Zuschauer.

Tore: 6. Wirtz 1:0. 21. Tah 2:0. 84. Guilavogui 2:1.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Bayern – Heidenheim 3:2

Die Bayern kehrten nach dem Cup-Aus und dem Unentschieden vor Wochenfrist in Dortmund auf die Siegerstrasse zurück. Der Tabellenführer tat sich trotz drückender Überlegenheit zwar schwer gegen Heidenheim, siegte letztlich aber hochverdient.

Der zuletzt oft nur auf der Bank sitzende Leon Goretzka und der eingewechselte Jamal Musiala (2) sorgten für die späte Entscheidung. Der Rekordmeister baute mit dem Sieg den Vorsprung auf den ersten Verfolger Frankfurt auf sechs Punkte aus.

Bayern München - Heidenheim 4:2 (1:0).

Tore: 18. Upamecano 1:0. 50. Honsak 1:1. 56. Musiala 2:1. 84. Goretzka 3:1. 85. Dorsch 3:2. 91. Musiala 4:2.

Frankfurt – Augsburg 2:2

Eintracht Frankfurt, welche am Mittwoch nach wettbewerbsübergreifend sieben Siegen in Serie eine empfindliche 0:3-Klatsche im Cup in Leipzig kassierten, kamen gegen Augsburg nicht über ein 2:2 hinaus.

Alle Tore fielen zwischen der 55. und 74. Minute. Nach dem Führungstreffer von Frankfurt, konnte Augsburg das Spiel drehen und mit 2:1 in Führung gehen. Can Uzun sorgte für den Ausgleich. Ruben Vargas wurde in der 80. Minute eingewechselt.

Eintracht Frankfurt - Augsburg 2:2 (0:0).

57'000 Zuschauer.

Tore: 55. Ekitiké 1:0. 60. Tietz 1:1. 71. Essende 1:2. 74. Uzun 2:2.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (verletzt). Augsburg mit Vargas (ab 80.).

Bochum – Bremen 0:1

Bochum kann weiterhin nicht gewinnen. Gegen Werder Bremen verliert der VfL mit 0:1. Damit steht Bochum auch nach dreizehn Spielen ohne Sieg da. Jens Stage konnte Bremen in der 56. Minute zum Sieg schiessen. Bochum wartet seit September 1998 auf einen Heimerfolg gegen Werder. Damals trug Raphael Wicky noch das Trikot der Bremer.

Bochum - Werder Bremen 0:1 (0:0).

26'000 Zuschauer. -

Tor: 56. Stage 0:1.

Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot).

Kiel – Leipzig 0:2

RB Leipzig gelingt nach dem Sieg im DFB-Pokal auch in der Meisterschaft der Befreiungsschlag. Gegen den Aufsteiger Holstein Kiel feiert Leipzig einen 2:0-Auswärtssieg. Benjamin Sesko und Andre Silva erzielten die Tore.

Holstein Kiel - Leipzig 0:2 (0:1).

14'715 Zuschauer.

Tore: 27. Sesko 0:1. 69. André Silva (Penalty) 0:2. (riz/sda)