Marmoush jubelt über seinen Treffer gegen Heidenheim. Bild: www.imago-images.de

Mehr Skorerpunkte als Harry Kane: Das ist der neue Star der Bundesliga

Eintracht Frankfurt steht in der Bundesliga aktuell auf dem zweiten Platz und ist der erste Verfolger von Bayern München. Einen grossen Anteil daran hat der ägyptische Stürmer Omar Marmoush.

Mit 25 Jahren ist er so gut wie noch nie. Omar Marmoush hat in dieser Saison in wettbewerbsübergreifend 19 Spielen 28 Skorerpunkte gesammelt. In der Bundesliga erzielte nur Bayern Münchens 100-Millionen-Euro-Transfer Harry Kane (14 Tore) mehr Treffer als der Ägypter (13) von Eintracht Frankfurt.

Bereits im Sommer gab es zahlreiche Gerüchte, dass Marmoush in die Premier League wechseln wird. Doch trotz zwei Angeboten von Nottingham Forest, welche die Eintracht ablehnte, blieb der Mittelstürmer beim Europa-League-Sieger 2022. Dort brilliert er aktuell in allen Belangen.

Alle Skorerpunkte von Marmoush in der letzten Saison. Video: YouTube/Eintracht Frankfurt

Schon in der letzten Saison erzielte Marmoush insgesamt siebzehn Tore, zwölf davon in der Bundesliga. Seit dem Doppelpack letztes Wochenende beim 4:0-Erfolg gegen Heidenheim hat der Ägypter in dieser Liga-Spielzeit bereits öfter eingenetzt als letzte Saison – und das nach gerade einmal zwölf Spieltagen.

Besonders die Effizienz des Topskorers ist beeindruckend: In der Liga weist Marmoush gerade einmal einen erwarteten Torwert von 5,7 auf. Das ist nicht einmal halb so hoch wie seine effektive Torzahl in dieser Saison.

Start in die Bundesliga verlief schwierig

Der Weg von Marmoush bis hin zu seinem Durchbruch war allerdings kein leichter. Im Sommer 2017 wechselte der damals 18-Jährige vom ägyptischen Verein Wadi Degla FC zur zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg.

«Mit ein bisschen Fantasie kann ich mir vorstellen, dass er sogar den Sprung zu den Profis schafft.» Pablo Thiam, ehemaliger Sportlicher Leiter der U23 von Wolfsburg

Aufmerksam wurde Wolfsburg durch die Manchester-United-Legende Ryan Giggs. Der war als Spielanalyst tätig und entdeckte Marmoush an einem U17-Turnier. Gemäss der «Sport Bild» wurde Wolfsburgs damaliger Chef-Scout Pierre Littbarski über mehrere Ecken informiert und begann, den Ägypter genauer zu beobachten.



Nach intensiver Analyse und einer Probewoche wurde das Talent verpflichtet und startete seine europäische Karriere zunächst in der U23 von Wolfsburg. In der Saison 2019/2020 bekam Marmoush die ersten Einsatzminuten in der Bundesliga-Mannschaft der «Wölfe». Eine Saison später wurde der Ägypter an den FC St. Pauli in die zweite Liga ausgeliehen.

In 21 Spielen gelangen ihm sieben Tore und drei Vorlagen für die «Kiezkicker». Nach seiner Rückkehr zu Wolfsburg wurde Marmoush erneut ausgeliehen, diesmal an Stuttgart. Bei den Schwaben gelangen ihm in der gesamten Spielzeit nur drei Tore.

In der Saison 2020/2021 spielte Marmoush bei St. Pauli. Bild: www.imago-images.de

In seinem letzten Vertragsjahr bei Wolfsburg, in der Saison 2022/2023, absolvierte der ägyptische Nationalspieler zwar 33 Spiele in der Liga. Skorertechnisch konnte er auch in dieser Spielzeit nicht überzeugen, die beiden Parteien einigten sich daraufhin auf eine Trennung.

Somit folgte im Sommer 2023 der Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Mit wettbewerbsübergreifenden 23 Skorerpunkten sorgte Marmoush in der ersten Saison direkt für positive Schlagzeilen beim Verein am Main.

Marktwert explodiert

Als Marmoush Wolfsburg verliess, vervielfachte sich sein Marktwert. Gemäss Transfermarkt.ch lag der Marktwert im Sommer 2023 bei 6 Millionen Euro. Beim letzten Update der Marktwerte im Oktober war sein Wert mittlerweile auf 40 Millionen gestiegen.

Natürlich sind auch die Topklubs mittlerweile mehr als nur aufmerksam geworden und werden bei der Eintracht Schlange stehen für eine Verpflichtung des Ägypters.

Als Favorit steht der FC Liverpool zuoberst auf der Liste. Gemäss verschiedenen Medienberichten wäre der aktuelle Leader der Premier League bereit, bis zu 70 Millionen Euro zu bezahlen. Sollte der Wechsel zu den «Reds» vollzogen werden, könnte Marmoush in Liverpool seinen Landsmann Mohamed Salah beerben, sofern dieser Liverpool nach acht Jahren verlässt.

In der ägyptischen Nationalmannschaft spielten Marmoush (vorne) und Salah schon zusammen. Bild: www.imago-images.de

Ein Wechsel ist für Marmoush allerdings erst im Sommer ein Thema. In einem Interview mit einem TV-Sender aus seiner Heimat sagte der Stürmer, dass es in dieser Saison sein Traum sei, mit Eintracht Frankfurt die deutsche Meisterschaft zu gewinnen.

Drei direkte Freistösse in acht Tagen

Trainer Markus Krösche schwärmt aktuell selbstverständlich auch von seinem Sturm-Juwel. «Omar hat eine sehr gute Schusstechnik. Seine Tore sind ein Resultat vom Training und dem Selbstvertrauen, das du in den entscheidenden Situationen brauchst.»

Anfang November zeigte der Topskorer der Bundesliga auch sein Können bei Freistössen. In drei Spielen innerhalb von acht Tagen verwandelte Marmoush in jeder Partie ein direktes Freistosstor. Er ist erst der zweite Bundesliga-Profi nach Christian Fuchs (2010 für Bochum), dem so etwas gelungen ist.

Frankfurt weiter auf einem Höhenflug

Aktuell steht das Team von Omar Marmoush auf Platz zwei der Bundesliga. Nur Rekordmeister Bayern München liegt momentan vor Frankfurt. Auch in der Europa League ist die Eintracht auf einem guten Weg und darf mit der direkten Achtelfinal-Qualifikation liebäugeln.

In den letzten 17 Spielen hat Frankfurt nur ein einziges Spiel verloren. Davon konnte die Eintracht 13 Spiele gewinnen. Diese Serie möchten Omar Marmoush und Co. heute beibehalten. Im Achtelfinal des DFB-Pokals spielen die Adler beim kriselnden RB Leipzig (20.45 Uhr, ZDF).