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Girondins Bordeaux steigt mindestens in die 6. Liga ab

FC Girondins de Bordeaux v Quevilly-Rouen Metropole - Ligue 2 BKT 08 Issouf SISSOKHO fcgb - 30 Zuriko DAVITASHVILI fcgb during the Ligue 2 BKT match between Bordeaux and Rouen at Stade Matmut Atlantiq ...
Girondins Bordeaux wird erneut zwangsrelegiert.Bild: www.imago-images.de

Der Absturz geht weiter: Ex-Meister Bordeaux höchstens noch in der 6. Liga

Der sechsfache französische Meister Girondins Bordeaux wird wegen wirtschaftlicher Probleme definitiv mindestens in die 6. Liga zwangsrelegiert.
15.07.2026, 18:4515.07.2026, 18:46

Der Absturz des französischen Traditionsklubs Girondins Bordeaux geht weiter. Wegen millionenschwerer Zahlungslücken ist der Ex-Klub von Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu, Alain Giresse oder Jean Tigana von der 4. bis mindestens in die 6. Liga zwangsversetzt worden. Das entschied die Berufungskommission der Finanzaufsichtsbehörde DNCG, die 1984 zur Prüfung und Überwachung französischer Profifussball-Klubs eingerichtet wurde.

Konkret wurde Girondins erst einmal aus allen nationalen Ligen ausgeschlossen. Ein sportlicher Neuanfang kann deshalb maximal in der sechstklassigen R1 gestartet werden – vorausgesetzt, der Verband der Region Nouvelle-Aquitaine stimmt dem zu. Wegen der Finanzprobleme steht mittlerweile aber sogar die Liquidation des Vereins im Raum. Darüber muss nun ein Handelsgericht entscheiden.

Algeria head coach Vladimir Petkovic reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Lindsey Wass ...
Vladimir Petkovic war ein halbes Jahr Trainer von Bordeaux.Bild: keystone

Der sechsfache französische Meister, bei dem der ehemalige Schweizer Nationalcoach Vladimir Petkovic ab Sommer 2021 ein halbes Jahr engagiert war, wurde bereits 2024 von der 2. in die 4. Liga strafversetzt. Aktuell geht es um einen Finanzierungsbedarf von rund zehn Millionen Euro, der unter anderem aus ausstehenden Transferzahlungen und Ausbildungsentschädigungen an andere Klubs resultiert.

Ein Verkauf an den britischen Investmentfonds Sparta Capital scheiterte zuletzt. Die Suche nach einem anderen Investor blieb ebenfalls erfolglos. (riz/sda/dpa)

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