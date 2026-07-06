klar16°
DE | FR
burger
Sport
Schaun mer mal

Harry Kane hat im Interview keine Stimme mehr – und es ist zum Totlachen

England&#039;s Harry Kane (9) celebrates after scoring his side&#039;s third goal through penalty kick during the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico City, Sunday, ...
Harry Kane hat nach seinem Tor wohl zu laut geschrien: Nach dem Match versagte ihm im Interview die Stimme.Bild: keystone

Harry Kane hat im Interview keine Stimme mehr – und es ist zum Totlachen 😂

06.07.2026, 05:5006.07.2026, 05:50

England steht nach dem 3:2-Sieg gegen Mexiko in einem verrückten Spiel im WM-Viertelfinal und trifft dort auf Norwegen. Einer der wichtigsten Spieler bei den Three Lions war einmal mehr Harry Kane: Der Stürmer bereitete das 2:0 von Jude Bellingham vor und traf dann per Penalty selbst zum 3:1. Wenig später verursachte er dann aber selbst einen Penalty, der Mexiko noch einmal hoffen liess. Das nervenaufreibende Spiel strapazierte wohl auch Kanes Stimme.

Zumindest klang er im Interview nach der Partie mehr wie Kermit aus der Muppet-Show als wie er selbst. «Es war ein verrücktes Spiel, wir mussten echt kämpfen», sagte ein heiserer Harry Kane, während ihm die Stimme immer mehr versagte. «Ich kann nicht einmal mehr sprechen.»

Es sei ein schwieriges Spiel gewesen in der mexikanischen Festung namens Aztekenstadion – und auch der Schiedsrichter habe in Kanes Augen häufig gegen sein Team entschieden. So zum Beispiel beim Penalty, den er verschuldete und den Raul Jimenez zum 2:3-Endstand verwandelte. «Alles war gegen uns, aber wir haben einen Weg gefunden», zeigte sich der 32-jährige Bayern-Profi stolz auf sein Team.

England zittert sich in Unterzahl zum Sieg – für Mexiko endet die Heim-WM im Achtelfinal

Jedoch gab es auch Grund zur Sorge: Jordan Henderson musste nach dem Sieg behandelt werden. Kane zeigte sich noch zuversichtlich: «Ich glaube, es geht ihm gut.» Dan Burn sagte später aber, dass sich Henderson eine Verletzung zugezogen habe, als er beim Jubeln über eine Werbebande gesprungen sei. Die Schwere der Verletzung sei noch unklar.

England&#039;s Harry Kane, right, and Jordan Henderson, left, celebrate at the the end of the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico City, Sunday, July 5, 2026. (AP Ph ...
Jordan Henderson musste nach dem Sieg behandelt werden.Bild: keystone

Kane und seine Kollegen haben nun einige Tage, um sich und ihre Stimmen zu erholen. Der Viertelfinal gegen Norwegen findet erst am Samstag (23 Uhr Schweizer Zeit) statt. (nih)

Haaland nimmt Norwegen huckepack: «Mein Leben ist das Toreschiessen»
Mehr zur WM 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 116
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Maschine Haaland nimmt ganz Norwegen huckepack.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Alice Weidel streitet sich mit ZDF-Moderatorin
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wahnsinn! Davidovich Fokina kämpft und hechtet sich zum Punktgewinn
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
Zur Story