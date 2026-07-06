Harry Kane hat nach seinem Tor wohl zu laut geschrien: Nach dem Match versagte ihm im Interview die Stimme. Bild: keystone

Harry Kane hat im Interview keine Stimme mehr – und es ist zum Totlachen 😂

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England steht nach dem 3:2-Sieg gegen Mexiko in einem verrückten Spiel im WM-Viertelfinal und trifft dort auf Norwegen. Einer der wichtigsten Spieler bei den Three Lions war einmal mehr Harry Kane: Der Stürmer bereitete das 2:0 von Jude Bellingham vor und traf dann per Penalty selbst zum 3:1. Wenig später verursachte er dann aber selbst einen Penalty, der Mexiko noch einmal hoffen liess. Das nervenaufreibende Spiel strapazierte wohl auch Kanes Stimme.

Zumindest klang er im Interview nach der Partie mehr wie Kermit aus der Muppet-Show als wie er selbst. «Es war ein verrücktes Spiel, wir mussten echt kämpfen», sagte ein heiserer Harry Kane, während ihm die Stimme immer mehr versagte. «Ich kann nicht einmal mehr sprechen.»

Es sei ein schwieriges Spiel gewesen in der mexikanischen Festung namens Aztekenstadion – und auch der Schiedsrichter habe in Kanes Augen häufig gegen sein Team entschieden. So zum Beispiel beim Penalty, den er verschuldete und den Raul Jimenez zum 2:3-Endstand verwandelte. «Alles war gegen uns, aber wir haben einen Weg gefunden», zeigte sich der 32-jährige Bayern-Profi stolz auf sein Team.

Jedoch gab es auch Grund zur Sorge: Jordan Henderson musste nach dem Sieg behandelt werden. Kane zeigte sich noch zuversichtlich: «Ich glaube, es geht ihm gut.» Dan Burn sagte später aber, dass sich Henderson eine Verletzung zugezogen habe, als er beim Jubeln über eine Werbebande gesprungen sei. Die Schwere der Verletzung sei noch unklar.

Jordan Henderson musste nach dem Sieg behandelt werden. Bild: keystone

Kane und seine Kollegen haben nun einige Tage, um sich und ihre Stimmen zu erholen. Der Viertelfinal gegen Norwegen findet erst am Samstag (23 Uhr Schweizer Zeit) statt. (nih)