Nur der Final findet noch im Stadion in New Jersey statt: Danach könnte ein Stückchen Rasen dir gehören. Bild: www.imago-images.de

Du findest, die FIFA braucht noch mehr Geld? Dann hat sie jetzt ein Top-Angebot für dich

Der WM-Final ist noch über eine Woche entfernt. Die FIFA verkauft aber jetzt schon den Finalrasen.

Nils Kögler / t-online

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Der Fussball-Weltverband FIFA hat schon mehr als eine Woche vor Ende der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko mit dem Verkauf des Rasens aus dem Final-Stadion in New Jersey begonnen.

Im offiziellen Fanshop des Verbandes können Fans für 390 Euro (rund 360 Franken) ein Stück des Rasens im MetLife Stadium erwerben, wo am 19. Juli das Endspiel ausgetragen wird. Der Rasen wird in einen Acrylblock eingelassen und wird zudem mit einem USB-Stick geliefert, der ein Echtheitszertifikat enthält. Die FIFA bewirbt das Produkt mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass der Rasen erst nach dem Finale verschickt werden kann. Ausserdem ist es bislang nur für Käufer in den USA, in Grossbritannien und in Europa erhältlich – in die Schweiz wird nicht geliefert.

So sieht das Ganze dann aus. Bild: screenshot store.fifa.com

«Sichern Sie sich ein echtes Stück Fussballgeschichte mit einem authentischen ‹Piece of the Pitch› der FIFA-Weltmeisterschaft 2026», schreibt der Weltverband zu dem Produkt. Zu erwerben sei «ein einzigartiges Sammlerstück, das eines der grössten Sportereignisse der Welt würdigt».

Auf der Website des Produktherstellers Keep Stub ist der Rasen zudem noch in anderer Aufmachung erhältlich. Die drei anderen Varianten kosten dann zwischen 775 Euro (ca. 716 Franken) und 2585 Euro (knapp 2390 Franken) und sind auf jeweils 2026 Exemplare limitiert.

Während die Fans viel Geld für ein Stück des Rasens bezahlen sollen, ist das Geläuf bei den Spielern nicht besonders beliebt. Viele Akteure beklagten sich bereits über das Grün im Final-Stadion. Dazu zählte unter anderem das deutsche Nationalteam, das in dem Stadion sein letztes Gruppenspiel mit 1:2 gegen Ecuador verlor. Auch Brasilien-Star Vinicius Junior beklagte den zu trockenen Rasen, der das Spiel verlangsame. Die Schweiz kam dort noch nicht zum Einsatz – könnte aber im Falle eines Finaleinzugs noch dort spielen. (nih/t-online)