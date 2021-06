Sport

Der komplette Spielplan der UEFA Euro 2020 im Jahr 2021

Nachdem die Fussball-Europameisterschaft 2020 wegen der Corona-Pandemie ins Jahr 2021 verschoben wurde, rollt ab 11. Juni endlich der Ball. Der EM-Spielplan sieht 51 Partien in elf verschiedenen Städten Europas vor. Das Finale findet am 11. Juli im Londoner Wembley-Stadion statt.

Alle Spiele der EM werden live auf SRF2 übertragen. Wer lieber bei den deutschsprachigen Nachbarn reinhört: ORF zeigt ebenfalls alle Partien live. Auf ARD werden neben den Spielen der deutschen Nationalmannschaft zehn weitere Matches der Gruppenphase übertragen. Alle wichtigen Termine, Informationen, Spielorte und den kompletten EM-Spielplan findest du hier:

Die Gruppen

Die Schweiz befindet sich in der Gruppe A, gemeinsam mit der Türkei, Italien und Wales. Italien siegte in allen Spielen der EM-Qualifikation. Die Türkei sowie Wales schafften die Qualifikation ebenfalls fast problemlos. Die Gruppe ist also kein einfaches Los für die Schweizer Nationalmannschaft.

Weiter sticht die Gruppe F mit Europameister Portugal, Weltmeister Frankreich, Titel-Anwärter Deutschland und Unglücksrabe Ungarn ins Auge. Spätestens am 23. Juni wird die Euro 2020 für zwei dieser Mannschaften mit der Gruppenphase enden. Hier alle Gruppen der EM (für den jeweiligen Kader einfach auf das Land klicken):

Gruppe A

Türkei

Italien

Wales

Schweiz



Türkei Italien Wales Schweiz Gruppe B

Dänemark

Finnland

Belgien

Russland



Dänemark Finnland Belgien Russland Gruppe C

Niederlande

Ukraine

Österreich

Nordmazedonien



Niederlande Ukraine Österreich Nordmazedonien Gruppe D

England

Kroatien

Schottland

Tschechien



England Kroatien Schottland Tschechien Gruppe E

Spanien

Schweden

Polen

Slowakei



Spanien Schweden Polen Slowakei Gruppe F

Ungarn

Portugal

Frankreich

Deutschland



Die Spiele der Schweiz

Bild: keystone

Samstag, 12. Juni

Wales - Schweiz (15:00, Baku)



Wales - Schweiz (15:00, Baku) Mittwoch, 16. Juni

Italien - Schweiz (21:00, Rom)



Italien - Schweiz (21:00, Rom) Sonntag, 20. Juni

Schweiz - Türkei (18:00, Baku)



Soweit der Spielplan der Schweiz. Sollte sich die Nati für das Achtelfinale qualifizieren, stünden folgende Möglichkeiten offen:

Qualifikation als Gruppenerster

Gewinnt die Schweiz die Gruppe, muss sie am 26. Juni um 21 Uhr gegen den zweiten der Gruppe C antreten. Das könnten sein: Niederlande, Ukraine, Österreich oder Nordmazedonien.

Qualifikation als Gruppenzweiter

Wird die Schweiz zweiter in der Gruppe A, geht es ebenfalls am 26. Juni weiter. Um 18 Uhr müsste man sich dann mit dem zweiten der Gruppe B um einen Platz im Viertelfinale duellieren. Auf diese Mannschaften könnte unsere Nationalelf dann treffen: Dänemark, Finnland, Belgien oder Russland.

Qualifikation als Gruppendritter

In diesem Modus können sich auch noch vier Gruppendritte für die Achtelfinals qualifizieren, jene mit den meisten Punkten und besten Torverhältnissen. Hier ist noch unklar, gegen wen die Schweiz antreten würde. Es wäre entweder der Erstplatzierte aus den Gruppen B (Dänemark, Finnland, Belgien, Russland) , E (Spanien, Schweden, Polen, Slowakei) oder F (Ungarn, Portugal, Frankreich, Deutschland). Die Spiele würden am 27., 28. oder 29. Juni stattfinden.

Gruppenphase

Die Schweizer Spiele der Fussball-Europameisterschaft finden am 12., am 16. und am 20. Juni statt. Doch diese Daten des EM-Spielplans solltest du dir ebenfalls merken:

Sonntag, 13. Juni: England – Kroatien (15 Uhr)

England – Kroatien (15 Uhr) Dienstag, 15. Juni: Frankreich – Deutschland (21 Uhr)

Frankreich – Deutschland (21 Uhr) Samstag, 19. Juni: Portugal – Deutschland (18 Uhr)

Portugal – Deutschland (18 Uhr) Mittwoch, 23. Juni: Portugal – Frankreich (21 Uhr)

Bild: AP

Hier alle Fussball-Spiele auf einen Blick:

Freitag, 11. Juni

Gruppe A: Türkei - Italien (21:00, Rom)

Gruppe A: Türkei - Italien (21:00, Rom) Samstag, 12. Juni

Gruppe A: Wales - Schweiz (15:00, Baku)

Gruppe B: Dänemark - Finnland (18:00, Kopenhagen)

Gruppe B: Belgien - Russland (21:00, St. Petersburg)

Gruppe B: Dänemark - Finnland (18:00, Kopenhagen) Gruppe B: Belgien - Russland (21:00, St. Petersburg) Sonntag, 13. Juni

Gruppe D: England - Kroatien (15:00, London)

Gruppe C: Österreich - Nordmazedonien (18:00, Bukarest)

Gruppe C: Niederlande - Ukraine (21:00, Amsterdam)

Gruppe D: England - Kroatien (15:00, London) Gruppe C: Österreich - Nordmazedonien (18:00, Bukarest) Gruppe C: Niederlande - Ukraine (21:00, Amsterdam) Montag, 14. Juni

Gruppe D: Schottland - Tschechien (15:00, Glasgow)

Gruppe E: Polen - Slowakei (18:00, St. Petersburg)

Gruppe E: Spanien - Schweden (21:00, Sevilla)

Gruppe D: Schottland - Tschechien (15:00, Glasgow) Gruppe E: Polen - Slowakei (18:00, St. Petersburg) Gruppe E: Spanien - Schweden (21:00, Sevilla) Dienstag, 15. Juni

Gruppe F: Ungarn - Portugal (18:00, Budapest)

Gruppe F: Frankreich - Deutschland (21:00, München)

Gruppe F: Ungarn - Portugal (18:00, Budapest) Gruppe F: Frankreich - Deutschland (21:00, München) Mittwoch, 16. Juni

Gruppe B: Finnland - Russland (15:00, St. Petersburg)

Gruppe A: Türkei - Wales (18:00, Baku)

Gruppe A: Italien - Schweiz (21:00, Rom)

Gruppe B: Finnland - Russland (15:00, St. Petersburg) Gruppe A: Türkei - Wales (18:00, Baku) Donnerstag, 17. Juni

Gruppe C: Ukraine - Nordmazedonien (15:00, Bukarest)

Gruppe B: Dänemark - Belgien (18:00, Kopenhagen)

Gruppe C: Niederlande - Österreich (21:00, Amsterdam)

Gruppe C: Ukraine - Nordmazedonien (15:00, Bukarest) Gruppe B: Dänemark - Belgien (18:00, Kopenhagen) Gruppe C: Niederlande - Österreich (21:00, Amsterdam) Freitag, 18. Juni

Gruppe E: Schweden - Slowakei (15:00, St. Petersburg)

Gruppe D: Kroatien - Tschechien (18:00, Glasgow)

Gruppe D: England - Schottland (21:00, London)

Gruppe E: Schweden - Slowakei (15:00, St. Petersburg) Gruppe D: Kroatien - Tschechien (18:00, Glasgow) Gruppe D: England - Schottland (21:00, London) Samstag, 19. Juni

Gruppe F: Ungarn - Frankreich (15:00, Budapest)

Gruppe F: Portugal - Deutschland (18:00, München)

Gruppe E: Spanien - Polen (21:00, Sevilla)

Gruppe F: Ungarn - Frankreich (15:00, Budapest) Gruppe F: Portugal - Deutschland (18:00, München) Gruppe E: Spanien - Polen (21:00, Sevilla) Sonntag, 20. Juni

Gruppe A: Italien - Wales (18:00, Rom)

Gruppe A: Schweiz - Türkei (18:00, Baku)

Gruppe A: Italien - Wales (18:00, Rom) Montag, 21. Juni

Gruppe C: Nordmazedonien - Niederlande (18:00, Amsterdam)

Gruppe C: Ukraine - Österreich (18:00, Bukarest)

Gruppe B: Russland - Dänemark (21:00, Kopenhagen)

Gruppe B: Finnland - Belgien (21:00, St. Petersburg)

Gruppe C: Nordmazedonien - Niederlande (18:00, Amsterdam) Gruppe C: Ukraine - Österreich (18:00, Bukarest) Gruppe B: Russland - Dänemark (21:00, Kopenhagen) Gruppe B: Finnland - Belgien (21:00, St. Petersburg) Dienstag, 22. Juni

Gruppe D: Tschechien - England (21:00, London)

Gruppe D: Kroatien - Schottland (21:00, Glasgow)

Gruppe D: Tschechien - England (21:00, London) Gruppe D: Kroatien - Schottland (21:00, Glasgow) Mittwoch, 23. Juni

Gruppe E: Slowakei - Spanien (18:00, Sevilla)

Gruppe E: Schweden - Polen (18:00, St. Petersburg)

Gruppe F: Deutschland - Ungarn (21:00, München)

Gruppe F: Portugal - Frankreich (21:00, Budapest)

K.o.-Phase

An der Fussball-Europameisterschaft stossen jeweils der Gruppenerste und -zweite aus der Gruppenphase in die Achtelfinale vor. Zudem können sich auch die besten vier Gruppendritten über die meisten Punkte und dann über das Torverhältnis für die K.o.-Phase qualifizieren. Vier die Schweiz kämen damit alle vier Daten infrage. Hier der EM-Spielplan:

Achtelfinale

Samstag, 26. Juni

Spiel 1: 2A – 2B (18 Uhr, Amsterdam)

Spiel 2: 1A – 2C (21 Uhr, London)



Spiel 1: 2A – 2B (18 Uhr, Amsterdam) Spiel 2: 1A – 2C (21 Uhr, London) Sonntag, 27. Juni

Spiel 3: 1C – 3D/E/F (18:00, Budapest)

Spiel 4: 1B – 3A/D/E/F (21:00, Sevilla)

Spiel 3: 1C – 3D/E/F (18:00, Budapest) Spiel 4: 1B – 3A/D/E/F (21:00, Sevilla) Montag, 28. Juni

Spiel 5: 2D – 2E (18:00, Kopenhagen)

Spiel 6: 1F – 3A/B/C (21:00, Bukarest)



Spiel 5: 2D – 2E (18:00, Kopenhagen) Spiel 6: 1F – 3A/B/C (21:00, Bukarest) Dienstag, 29. Juni

Spiel 7: 1D – 2F (18:00, London)

Spiel 8: 1E – 3A/B/C/D (21:00, Glasgow)



Viertelfinale

Freitag, 2. Juli

VF1: Sieger 6 – Sieger 5 (18:00, St. Petersburg)

VF2: Sieger 4 – Sieger 2 (21:00, München)

VF1: Sieger 6 – Sieger 5 (18:00, St. Petersburg) VF2: Sieger 4 – Sieger 2 (21:00, München) Samstag, 3. Juli

VF3: Sieger 3 – Sieger 1 (18:00, Baku)

VF4: Sieger 8 – Sieger 7 (21:00, Rom)



Halbfinale

Bild: keystone

Dienstag, 6. Juli

HF1: Sieger VF2 – Sieger VF1 (21:00, London)



HF1: Sieger VF2 – Sieger VF1 (21:00, London) Mittwoch, 7. Juli

HF2: Sieger VF4 – Sieger VF3 (21:00, London)



Finale

Sonntag, 11. Juli

Sieger HF1 – Sieger HF2 (21:00, London)



Die Spielorte

Ausgetragen wird die Fussball-EM im Jahr 2021 in elf verschiedenen Stadien und Städten Europas. Der Spielort mit den meisten Zuschauerplätzen ist dabei das Wembley-Stadion in London. Hier hätten über 90'000 Zuschauer Platz. Der kleinste Austragungsort ist das Parken-Stadion in Kopenhagen mit etwas unter 40'000 Zuschauern. Hier alle EM-Spielorte im Überblick:

Das sind die 11 Stadien der Euro 2020 1 / 24 Das sind die 11 Stadien der Euro 2020 quelle: ap / lewis whyld

(leo)

