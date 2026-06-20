Cristiano Ronaldo enttäuschte zum Auftakt der Weltmeisterschaft gegen die DR Kongo – seine Fans lassen die Wut nun an einem Mitspieler aus. Bild: keystone

Ronaldo-Fans schäumen vor Wut – wegen dieser harmlosen Aussage eines Mitspielers

João Neves lobte Cristiano Ronaldo für ein sehr gutes Spiel, sagte aber auch, dass sich der 41-Jährige nicht mehr von den anderen Spielern bei Portugal unterscheiden würde. Da hat es den Fans des Stürmeridols sofort den Nuggi rausgehauen.

Niklas Helbling Folge mir

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Wer derzeit die Instagram-Accounts von João Neves und seiner Freundin Madalena Aragão, einer portugiesischen Schauspielerin, besucht, sieht in den Kommentarspalten vor allem eines: Cristiano Ronaldo.

Die Fans des 41-jährigen Stürmers posten Bilder und Videos von ihrem Idol oder geben üble Beleidigungen und Aussagen, die unter Hassrede fallen, von sich. Manche davon gehen so tief unter die Gürtellinie, dass man sie besser nicht mehr wiedergibt. Andere fordern mehr Respekt gegenüber Ronaldo von Neves oder sagen ihm, er solle dem in die Jahre gekommenen Superstar der Portugiesen den Ball häufiger spielen.

Die Ursache dafür ist eine Aussage des 21-jährigen Mittelfeldspielers nach dem 1:1-Unentschieden gegen die Demokratische Republik Kongo. João Neves – zweifacher Champions-League-Sieger und Portugals bisher einziger Torschütze an dieser WM wohlgemerkt – wagte es nämlich allen Ernstes, Folgendes zu sagen: «Wir wissen, was Cristiano für uns geleistet hat, aber jetzt ist er nicht anders als wir. Er ist einfach nur ein weiterer Spieler, der uns helfen soll. Er unterscheidet sich nicht von den anderen. Er soll zum Erfolg beitragen wie wir alle.»

Eine völlig harmlose Aussage, an der es gerade nach Ronaldos schwacher Leistung in der Partie eigentlich nichts zu widersprechen gibt. Ronaldo fiel kaum auf und war der schwächste Mann beim Mitfavoriten. Ex-Fussballer Thierry Henry kritisierte bei Fox, dass Ronaldo oftmals zu eigenwillig agiere: «Das Team muss treffen, nicht du!»

Neves lobte Ronaldo gar noch für ein «sehr gutes Spiel» und sagte, dass das ganze Team eine exzellente Leistung gezeigt hat. Mancher geistige Tiefflieger interpretierte die Aussagen dennoch als Beleidigung. Und dann spielte natürlich noch die toxische Seite des Internets mit.

In den sozialen Medien wurde ein Screenshot eines Kommentars von Neves-Freundin Aragão geteilt. «Sag deinem GOAT, er soll zurücktreten», soll sie demnach einem Ronaldo-Fan geantwortet haben. GOAT steht dabei für «Greatest Of All Time». Der Kommentar ist nicht mehr auffindbar. Es ist unklar, ob es sich um eine Fälschung handelt oder ob sie den Kommentar gelöscht hat. Für die Ronaldo-Armee spielt das aber ohnehin keine Rolle.

Weil ihre Instagram-Posts mit Hass zugemüllt wurden, hat Aragão die Kommentarspalten auf ihrem Profil inzwischen geschlossen. Freund Neves ging diesen Schritt noch nicht. Doch hatte die Episode auch für ihn schon Folgen: So soll ihm Cristiano Ronaldo auf Instagram entfolgt sein. Aktuell gehört der 41-Jährige tatsächlich nicht zu den Followern seines 20 Jahre jüngeren Mitspielers – ob er dies aber vor einigen Tagen noch tat, ist nicht bekannt. Mit einem Post setzte er aber ein klares Zeichen. Unter einem Bild des Teams, auf dem auch João Neves drauf ist, schreibt Ronaldo: «Immer vereint.»

Diese Episode zeigt einmal mehr, wie toxisch der Diskurs in den sozialen Medien gerade rund um Fussball ist. Insbesondere die Fans von Cristiano Ronaldo und dessen langjährigem Rivalen Lionel Messi überschreiten dabei regelmässig jegliche roten Linien und Grenzen des guten Geschmacks.