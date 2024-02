«Liebi ohni Gränze»: Die Choreo der FCZ-Fans. Bild: keystone

Der FCZ schlägt im Derby GC, YB beisst sich an Lugano die Zähne aus

FC Zürich – GC 1:0

Nach sieben Spielen ohne Sieg gewinnt der FC Zürich das Derby gegen die Grasshoppers. Zwei Rote Karten und einen Penalty waren die Höhepunkte des 285. Duells der beiden Zürcher Klubs.

Noch bevor die Partie im Letzigrund so richtig Fahrt aufgenommen hatte, verabschiedeten sich schon die ersten Spieler mit Rot wieder in die Garderobe. Asumah Abubakar leistete sich in seinem dritten Spiel für GC eine Tätlichkeit gegen Bledian Krasniqi (12.), und Nikola Katic gab den nummerischen Vorteil mit einem gefährlichen Tackling keine Viertelstunde später leichtfertig wieder her (26.).

Abubakar flog als erster Spieler vom Platz. Bild: keystone

Für den FCZ blieb Katics Übermut ohne Folgen, weil der junge Grasshopper Tim Meyer in der 38. Minute im Duell mit Krasniqi am äussersten Rand des eigenen Strafraums ein ungeschicktes Foul beging. Marchesano verwertete den Penalty. Danach kontrollierte der FCZ die Partie ziemlich sicher und kam zum ersten Sieg seit dem 25. November.

Die Grasshoppers, die vor zwei Wochen das letzte Derby dank einem Schlussspurt mit zwei Toren 2:1 gewonnen hatten, hatten auch am Samstagabend ihre beste Phase zum Ende hin. Aber näher als die paar Zentimeter, die bei Giotto Morandis Schuss in der 77. Minute fehlten, kam GC dem 1:1 nicht.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Zürich – Grasshoppers 1:0 (1:0)

18'500 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tor: 38. Marchesano (Penalty) 1:0.

Zürich: Brecher; Kamberi, Katic, Daprelà (46. Kryeziu); Boranijasevic (87. Wallner), Mathew, Krasniqi, Guerrero; Rodrigo Conceição (86. Okita), Marchesano (71. Rohner); Afriyie.

Grasshoppers: Hammel; Abels (86. Bollati), Tobers, Laws, Hoxha (71. Ndicka); Morandi, Meyer (46. Kameri), Abrashi, Schürpf (61. Batista Meier); Babunski (61. Fink), Asumah Abubakar.

Bemerkungen: 12. Rote Karte gegen Asumah Abubakar (Tätlichkeit). 26. Rote Karte gegen Katic (grobes Foul). Verwarnungen: 37. Meyer, 93. Okita.

Lugano – YB 3:3

Die Young Boys beissen sich am zähen Lugano die Zähne aus und verpassen mit dem 3:3 im Tessin den dritten Sieg in Folge.

Dreimal gingen die Berner in Lugano in Führung. Doch jedes Mal schafften die unter anderem ohne den verletzten Renato Steffen angetretenen Gastgeber den Ausgleich, jenen zum 3:3 in der 80. Minute durch einen Penalty von Zan Celar. Für den Slowenen war es der neunte Saisontreffer.

Zan Celar traf in seinem 100. Match für die Tessiner zum 43. Mal. Bild: keystone

Celar ist ein Glücksfall für die Luganesi. Der 24-Jährige kam vor zweieinhalb Jahren von der AS Roma und bestritt seither genau 100 Partien für den FC Lugano. Der sicher verwertete Penalty nur wenige Minuten nachdem ihm ein Treffer wegen eines vorangegangenen Fouls aberkannt worden war, war sein 43. Tor im Trikot der Tessiner.

Den einen Punkt verdienten sich die Luganesi redlich. Die Abwehr von YB, die statistisch beste der Liga, war für einmal anfällig. Ebrima Colley (8.), der im Winter verpflichtete Joel Mvuka (53.) und Filip Ugrinic (63.) brachten die Berner jeweils in Front. Uran Bislimi Sekunden vor der Pause mit dem 1:1 und Kreshnik Hajrizi mit dem 2:2 in der 57. Minute brachten Lugano wieder ins Spiel.

Für YB geht es nun mit drei englischen Wochen weiter. Am Donnerstag empfängt es in der Europa League Sporting Lissabon. In der Meisterschaft könnte der Vorsprung an der Spitze nach dem kleinen Rückschlag in Lugano auf vier Punkte schmelzen. (sda)

Lugano - Young Boys 3:3 (1:1)

SR Gianforte.

Tore: 8. Colley (Ugrinic) 0:1. 45. Bislimi (Valenzuela) 1:1. 52. Mvuka (Itten) 1:2. 56. Hajrizi (Grgic) 2:2. 62. Ugrinic (Mvuka) 2:3. 80. Celar (Penalty) 3:3.

Lugano: Saipi; Hajrizi, Mai, Hajdari (67. Espinoza), Valenzuela; Sabbatini, Grgic, Mahmoud (78. Vladi); Mahou (78. Macek), Celar (85. Bottani), Bislimi.

Young Boys: von Ballmoos; Blum, Camara, Lustenberger, Hadjam (82. Persson); Lakomy (83. Males), Lauper, Ugrinic; Joël Monteiro (83. Ganvoula), Itten, Colley (46. Mvuka).

Bemerkungen: Verwarnungen: 60. Camara, 82. Grgic, 87. Espinoza. (sda)

Stade Lausanne-Ouchy – Lausanne-Sport 1:1

Lausanne-Sport verteidigt seinen beachtlichen Vorsprung auf das Schlusslicht Stade Lausanne-Ouchy. YB-Leihgabe Donat Rrudhani trifft in seinem ersten Spiel für LS in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem Konter zum wichtigen 1:1.

Das Remis nützt Lausanne-Sport deutlich mehr als dem Stadtrivalen, der weiterhin mit sieben Punkten Rückstand abgeschlagen am Tabellenende liegt. Mit etwas Glück hätte SLO seinen ersten Heimsieg seit dem letzten Sommer realisieren könne. Ismael Gharbi, der nach einer halben Stunde mit einem Weitschuss das 1:0 erzielt hatte, traf nach der Pause per Freistoss nur die Latte.

Ismael Gharbi verwandelt die Pontaise in ein Tollhaus bringt SLO in Führung. Video: SRF

Stade Lausanne-Ouchy – Lausanne-Sport 1:1 (1:1)

SR Dudic.

Tore: 32. Gharbi (Mahmoud) 1:0. 45. Rrudhani (Sène) 1:1.

Stade Lausanne-Ouchy: Vachoux; Abdallah (89. Camara), Kadima, Hajrulahu, Ouedraogo, Mahmoud (89. Obexer); Ajdini (73. Qarri), Bayard, Akichi, Gharbi; Damascan (80. Kyeremateng).

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Dussenne, Szalai, Poaty (75. Kablan); Rrudhani (82. Diabaté), Roche, Bernede, Ilie; Pafundi (75. Custodio); Sène (82. Labeau).

Bemerkungen: Verwarnungen: 28. Abdallah, 64. Giger, 72. Poaty, 75. Dussenne, 84. Szalai. (ram/sda)