Adieu, Lyon: Die Zeit von Xherdan Shaqiri in Frankreich ist bereits wieder vorbei. bild: IMAGO / ANP

«See you soon, Chicago!» – Xherdan Shaqiri verlässt Lyon und wechselt in die MLS

Nachdem am Freitag erste Berichte aufkamen, ist es nun fix: Xherdan Shaqiri verlässt Olympique Lyon nach nur einem halben Jahr und wechselt in die MLS zu Chicago Fire. Für den Nati-Star überweist das MLS-Team gemäss «20 Minuten» 7,5 Millionen Franken nach Frankreich und macht ihn so zum teuersten Spieler der Vereinsgeschichte.

Bei Chicago trifft Shaqiri auf einen alten Bekannten – Georg Heitz. Der 52-Jährige ist Sportdirektor bei den Fire und kennt Shaqiri aus gemeinsamen Zeiten in Basel, wo er von 2008 bis 2017 ebenfalls Sportdirektor war.

Shaqiri war erst im vergangenen August von Liverpool nach Lyon gewechselt, wo er sich aber nie ganz durchsetzen konnte. In der Liga stand er nur in neun von möglichen 23 Spielen in der Startformation. Zudem war seine offensive Ausbeute mit insgesamt zwei Toren und drei Assists in wettbewerbsübergreifend 16 Spielen nicht so gut wie erhofft.

Sein bester Auftritt gelang ihm ausgerechnet in seinem letzten Spiel für Lyon, als er am 1. Februar beim 2:1-Sieg gegen Marseille mit einem Treffer und einem Assist an beiden Toren beteiligt war. (dab)