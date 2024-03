FCZ-Fussballrowdy steht wegen Fackelwurf auf GC-Fans vor Gericht

Erste Kritik an FCB-Trainer Celestini – was für und gegen Vertragsverlängerung spricht

Dort warfen sie pyrotechnische Gegenstände, insbesondere Seenotfackeln, in die dicht gedrängte Fankurve, in der sich auch Familien mit Kindern aufhielten. Der Beschuldigte soll selbst eine solche Fackel geworfen haben.

Das Spiel im Oktober 2021 endete 3:3 unentschieden. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff vermummten sich laut Anklageschrift rund 60 FCZ-Fans, darunter auch der Beschuldigte, der am kommenden Dienstag vor Gericht erscheinen muss. Sie hätten das Stadion kurz verlassen, um unmittelbar danach über einen anderen Sektor auf die Tartanbahn zu gelangen und in Richtung des GCZ-Fansektors zu stürmen.

Die Ausschreitungen im Stadion Letzigrund nach dem Spiel GC Zürich gegen den FC Zürich am 23. Oktober 2021 sorgten für Schlagzeilen. Sogar von der «Schande von Zürich 2.0» war in einem «Blick»-Artikel die Rede, in Anlehnung an die schweren Ausschreitungen beim Skandalderby im Oktober 2011, die als «Schande von Zürich» in die Fussballgeschichte eingingen.

In der Super League kam es am ganzen Wochenende zu Protestaktionen der Fankurven.

In der Super League kam es am ganzen Wochenende zu Protestaktionen der Fankurven.

Israel greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an +++ Netanjahus Frau appelliert an Katar

Masterplan oder «Pfusch»?: So will Jacqueline Badran die 13. AHV finanzieren

So viel verdient die Mittelschicht in der Schweiz

Erster Meistertitel seit 1999? Servette macht mit Derby-Sieg weiter Druck auf YB

Servette gewinnt in der Super League seinen vierten Match in Folge und bleibt in der Tabelle an Leader YB dran. Die Genfer schlagen daheim Lausanne mit 3:1.

Takuma Nishimura in der 35. und Enzo Crivelli in der 81. Minute trafen für Servette vom Elfmeterpunkt. Zwei Lausanner Fouls im eigenen Strafraum brachten somit Servette vom 0:1 zum 2:1. Für den Schlussstand sorgte der eingewechselte Crivelli mit seinem siebten Saisontor tief in der Nachspielzeit.