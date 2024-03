Matt Rempe: Altmodische Fans lieben ihn, andere mögen ihn nicht besonders. Bild: keystone

Vom Publikumsliebling zur Reizfigur in 10 Spielen – wie Matt Rempe die NHL spaltet

Matt Rempe ist ein klassischer NHL-Raufbold. Nachdem er in seinem Debüt noch gefeiert wurde, dreht die Stimmung rund um den Rookie der New York Rangers nun.

Was für ein Debüt! Matt Rempe stand in seinem ersten NHL-Spiel zum allerersten Mal auf dem Eis und hatte noch keine Sekunde gespielt, da lieferte er sich seinen ersten Faustkampf. Der Stürmer der New York Rangers prügelte sich vor über 70'000 Fans beim Outdoor-Spiel im MetLife Stadium mit Namensvetter Matt Martin. Nicht nur die Rangers-Anhänger, auch viele andere NHL-Fans waren sofort begeistert vom 21-jährigen Rookie.

Rempe legt sich mit Martin an. Video: YouTube/SPORTSNET

Rempes Rolle bei den Rangers war sofort klar: Ein Energiestürmer, der den Gegnern unter die Haut fahren soll und gelegentlich auch die Handschuhe fallen lässt. Nach nur zehn Spielen in der NHL hat der 21-Jährige bereits vier Faustkämpfe und 96 Strafminuten auf dem Konto.

Während sich die Strafminuten anhäufen, scheint Rempes Image aber je länger, desto mehr in den Keller zu fallen. Das Problem? Der junge Stürmer fällt immer häufiger durch dreckige Aktionen auf, ohne sich den Konsequenzen zu stellen. In seinem dritten NHL-Spiel – dem ersten gegen Erzrivale New Jersey – überfuhr er Devils-Stürmer Nathan Bastian. Dieser spielte seither keine einzige Partie mehr, aber Rempe kam ohne Busse oder Sperre davon.

Rund anderthalb Wochen später rammte Rempe gegen die Toronto Maple Leafs Verteidiger Ilya Lyubushkin brutal in die Bande. Als Torontos Ryan Reaves ihn zum Tanz zum Kampf aufforderte, lehnte der junge Rangers-Stürmer zuerst ab, um danach doch noch die Fäuste fliegen zu lassen.

Und nun kam es im neuerlichen Duell zwischen den Devils und den Rangers zu den nächsten Vorfällen. New Jerseys Verteidiger Kurtis MacDermid versuchte, Rempe zu Beginn des Spiels wegen des Bastian-Checks aus dem letzten Duell zur Rede zu stellen. Der Rangers-Stürmer liess sich aber auch hier nicht auf einen Faustkampf ein. Später im Spiel traf Rempe den Schweizer Verteidiger Jonas Siegenthaler mit dem Ellbogen am Kopf, sodass dieser das Spiel verletzt verlassen musste. Wieder versuchte MacDermid, sich den Widersacher zu krallen, doch dieses Mal wurde er von den Schiedsrichtern zurückgehalten. Als der 21-Jährige dann für das Foul des Feldes verwiesen wurde, verabschiedete er sich mit einem süffisanten Winken in Richtung Devils.

Das kam nicht nur bei vielen NHL-Fans nicht gut an. Auch MacDermid kritisierte den Youngster nach dem Spiel scharf: «Er ist noch jung und muss noch viel lernen. Solche Dinge machst du nicht in deinem ersten Jahr in der NHL. Ich habe heute viel Respekt für ihn verloren.» Der Routinier störte sich vor allem daran, dass Rempe sich nicht an den unausgesprochenen Verhaltenskodex hielt und den Kampf als Revanche für das frühere Foul an Bastian ablehnte.

Devils-Trainer Travis Green will heute Nacht beim Foul an Travis Green gar Absicht erkannt haben: «Jeder weiss, dass sich Siegenthaler da in einer verwundbaren Position befindet. Ihr könnt es auch rücksichtslos nennen, aber es ist nicht das erste Mal, dass er mit solchen Aktionen auffällt. Das zweite Mal gegen uns.»

Klar ist: Matt Rempe bewegt auch Wochen nach seinem NHL-Debüt noch die Gemüter. Nach dem Check gegen den Kopf von Jonas Siegenthaler droht ihm nun erstmals eine Sperre.