Peinlicher Mbappé und wüste Szenen in Montpellier – das lief am Fussball-Wochenende

Fehlschüsse, Höflichkeit, Schwalben und sogar ein Spielabbruch. Die schönen und weniger schönen Szenen des vergangenen Fussball-Wochenendes.

Spielabbruch in Montpellier

Das Ligue-1-Spiel zwischen Montpellier und Clermont Foot konnte am Sonntag nicht beendet werden. Die Partie befand sich bereits in der Nachspielzeit (Montpellier führte mit 4:2), als ein Feuerwerkskörper direkt neben Clermont-Torhüter und Ex-Lausanne-Spieler Mory Diaw explodierte.

Diaw ging sofort zu Boden, musste gepflegt und später mit der Trage abtransportiert werden. Clermonts Verteidiger Neto Borges flog noch vom Platz, weil er den Montpellier-Fans den Mittelfinger entgegenstreckte. Der Schiedsrichter entschloss sich in Rücksprache mit Clermonts Teamärzten, das Spiel abzubrechen. Nun droht Montpellier, die drei Punkte am grünen Tisch zu verlieren.

Koreanische Höflichkeit

In asiatischen Ländern spielt Höflichkeit oft noch eine wichtigere Rolle als in der westlichen Welt. Bestes Beispiel? Wie Tottenham-Star Heung-min Son nach einem TV-Interview mit dem Mikrofon umgeht.

Solidarische Kopfhörer

Bleiben wir noch bei netten Gesten. West-Ham-Torhüter Alphonse Areola kam beim Spiel gegen Newcastle (2:2) mit Kopfhörern auf den Platz – genau wie sein Einlaufkind. Solche Lärmschützer werden von Personen getragen, die extrem geräuschsensitiv sind oder andere gesundheitliche Probleme haben. Und Areola hat sich mit dem kleinen Jungen solidarisch gezeigt.

Junger Provokateur

Bleiben wir gerade noch bei jüngeren Menschen im Stadion. Hier regen sich zwei Fans von Stoke City massiv auf. Dabei hat der kleine Leicester-Fan sie ja nur auf den aktuellen Spielstand (Leicester führte und gewann am Ende auch mit 2:0) hingewiesen.

Unübliche City-Serie

Die 0:1-Niederlage auswärts bei Arsenal hatte schon fast eine historische Note. Zum ersten Mal seit Dezember 2018 verlor die Mannschaft von Pep Guardiola zwei Spiele in der Premier League hintereinander. Am vorletzten Spieltag gab es eine 1:2-Pleite auswärts bei Wolverhampton.

Auch sonst war die Niederlage gegen Arsenal schon fast ein wenig ein Tiefpunkt in Guardiolas Ära bei den «Cityzens». Sie brachten nur vier Schüsse auf das gegnerische Tor und nach der 58. Minute überhaupt keinen mehr. Damit liegt ManCity nach acht Runden nur auf Platz drei, je zwei Punkte hinter Tottenham und Arsenal, das Manchester City nach zwölf Liga-Pleiten in Serie erstmals seit 2015 bezwingen konnte.

United-Comeback

Besser als ManCity machte es – ausnahmsweise – Stadtrivale Manchester United. Die «Red Devils» waren gegen Brentford auf dem Weg zur nächsten Niederlage, da kam der Auftritt von Scott McTominay. Mit zwei Toren in der Nachspielzeit schoss dieser seine Farben nicht nur zum zweiten Saisonsieg, sondern endlich auch wieder (knapp) in die obere Tabellenhälfte.

Kategorie: Könnte man auch machen

Kylian Mbappé ist einer der besten Stürmer der Welt. Doch das bedeutet nicht, dass nicht auch er Chancen kläglich vergeben kann. Bei dieser Aktion gegen Rennes (mit Fabian Rieder) war eigentlich alles perfekt: das Tempo, die Ballkontrolle, wie er den Goalie aussteigen lässt. Nur der Abschluss missglückte gründlich. Zum Glück spielte das kurz vor Schluss beim Stand von 3:1 für PSG keine Rolle mehr.

Köhn geehrt

Philipp Köhn sorgt nach seinem Wechsel von Salzburg zu Monaco für positive Schlagzeilen. Der Schweizer Goalie wurde von der Fachzeitung «L'Equipe» ins Team der Runde der französischen Ligue 1 gewählt.

Köhn brillierte am Samstag beim 3:1-Sieg Monacos in Reims. Der 25-jährige, der an der WM in Katar im Kader der Nationalmannschaft stand, aber noch auf seinen ersten Länderspiel-Einsatz wartet, ist damit ein wichtiger Baustein beim aktuellen Leader der französischen Meisterschaft.

Der Elfmeterkiller

RB Leipzig verliert mit dem zweiten Unentschieden in Folge etwas den Anschluss an die Spitze. Zuhause gegen den VfL Bochum kamen die «Roten Bullen» nicht über ein 0:0 hinaus. Das lag insbesondere auch an Manuel Riemann. Der Goalie von Bochum hielt gleich zwei Penaltys – in der 27. Minute gegen Xavi Simons und in der 61. Minute gegen Emil Forsberg. Damit hat der 35-Jährige im Oberhaus elf von 23 Elfmetern gehalten. Mit fast 50 Prozent ist das mit Abstand die beste Quote der Bundesliga.

Genialer Guirassy

Auch ein anderer Bundesligaspieler bewegt sich derzeit in eigenen Sphären: Mit einem Hattrick gegen Wolfsburg – seinem zweiten dieser Saison – hat Stuttgart-Stürmer Serhou Guirassy seine Torausbeute in dieser Saison auf 13 Treffer hochgeschraubt. Und das in nur sieben Spielen. Damit hat der Guineer drei Tore mehr auf dem Konto als jeder andere Spieler in Europas Top-5-Ligen.

Riskante Schwalbe

Yves Bissouma kann seinen Teamkollegen danken. Seine Mitspieler von Tottenham Hotspur machten ihren Job gegen Schlusslicht Luton Town auch zu zehnt und so grüssen die «Spurs» derzeit von der Tabellenspitze in der Premier League. Bissouma erwies ihnen dabei aber einen Bärendienst. In der 38. Minute holte er eine Verwarnung wegen übertriebener Härte ab. Und nur rund zehn Minuten später liess er sich ohne Kontakt vor dem gegnerischen Sechzehner fallen. Der Schiedsrichter entschied korrekterweise auf Schwalbe und schickte den Mittelfeldspieler mit Gelb-Rot vom Platz.

Bald tanzt Bellingham

Jude Bellingham beweist weiterhin seine beneidenswerte Frühform. Beim 4:0-Sieg von Real Madrid gegen Osasuna steuerte der Engländer zwei Tore bei und ist dabei wettbewerbsübergreifend schon bei zehn Treffern in gleich vielen Spielen angekommen. Dafür wird er auch von Teamkollegen und der Konkurrenz gefeiert. Dani Carvajal bezeichnet seinen Mitspieler als Bestie. Und ManCity-Stürmer Erling Haaland beschreibt Bellinghams Start als «unreal».

Wer so gut in Form ist, kann sich auch den einen oder anderen Spass erlauben. Das 3:0 von Vinicius feierten der Torschütze und Mittelfeldspieler Eduardo Camavigna mit einem Tänzchen. Bellingham kommentierte aber nach der Partie auf Instagram die Szene mit: «Zwei Scheisstänzer». Vinicius und Camavinga antworten: «Nächstes Mal musst du auch mitmachen.» Und Bellingham akzeptierte: «Also gut, es ist Zeit.»