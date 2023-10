Arsenal-Siegtorschütze Martinelli lässt sich von den Fans im Emirates feiern. Bild: keystone

Arsenal schlägt ManCity dank Martinelli +++ Bayern bleiben an «Superkusen» dran

Bundesliga

Leverkusen – Köln 3:0

Bayer Leverkusen hat mit dem sechsten Sieg im siebten Spiel die Tabellenführung vom VfB Stuttgart zurückerobert. Die Mannschaft von Coach Xabi Alonso gewinnt zuhause das Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln klar mit 3:0. Jonas Hofmann und Jeremie Frimpong sorgen schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse, Starstürmer Victor Boniface trifft in der 67. Minute schliesslich zum 3:0-Endstand. Zu den Besten gehört bei Leverkusen einmal mehr auch Granit Xhaka, der im defensiven Mittelfeld gekonnt die Fäden zieht.

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 3:0 (2:0)

Tore: 22. Hofmann 1:0. 32. Frimpong 2:0. 67. Boniface 3:0.

Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka.

Das 1:0 für Leverkusen durch Hofmann. Video: streamja

Boniface schliesst einen perfekten Angriff zum 3:0 für Leverkusen ab. Video: streamja

Bayern München – Freiburg 3:0

Bayern München bleibt Tabellenführer Bayer Leverkusen auf den Fersen. Durch ein 3:0 gegen den SC Freiburg fahren die Münchner den fünften Sieg im siebten Ligaspiel ein und überzeugen dabei über weite Strecken auch spielerisch. Die Tore für die Bayern erzielen Kingsley Coman, dem ein Doppelpack gelingt, und Leroy Sané. Mit nun 17 Punkten liegt das Team von Trainer Thomas Tuchel als Dritter nur zwei Zähler hinter Leverkusen.

Bayern München - SC Freiburg 3:0 (2:0)

Tore: 12. Coman 1:0. 25. Sané 2:0. 85. Coman 3:0.

Das sehenswerte 1:0 für die Bayern durch Kingsley Coman. Video: streamja

Premier League

Arsenal – ManCity 1:0

Arsenal gewinnt das Kracherduell gegen Manchester City mit 1:0 und revanchiert sich damit für den verpassten Premier-League-Titel aus der Vorsaison. Als Matchwinner darf sich Gabriel Martinelli feiern lassen. In der 86. Minute ist der 22-jährige Brasilianer mit einem Schuss aus rund 20 Metern erfolgreich.

Der Ball wird wohl entscheidend von City-Verteidiger Nathan Aké abgelenkt, der den Vorzug gegenüber Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji erhalten hatte. Nach der zweiten Niederlage in Folge fiel Manchester City in der Tabelle hinter Arsenal zurück. Die «Gunners» belegen punktgleich mit Leader Tottenham den 2. Platz.

Arsenal - Manchester City 1:0 (0:0)

Tor: 86. Martinelli 1:0.

Bemerkungen: City ohne Akanji (Ersatz).

Martinelli erzielt in der 86. Minute das goldene Tor für Arsenal. Video: streamja

Brighton – Liverpool 2:2

Liverpool verliert die Tabellenspitze nach einem 2:2 bei Brighton & Hove Albion wieder etwas aus den Augen. Die «Reds» geraten im Falmer Stadium in der 20. Minute nach einem komplett unnötigen Ballverlust in der eigenen Platzhälfte mit 0:1 in Rückstand, doch Mohamed Salah kann die Partie mit einem Doppelpack noch vor der Pause drehen. Für den Ägypter waren es die Saisontreffer Nummer 4 und 5. In der zweiten 45 Halbzeit kann Brighton aber wieder zulegen und belohnt sich in der 78. Minute durch Lewis Dunk mit dem Ausgleich.

Brighton - Liverpool 2:2 (1:2)

Tore: 20. Adingra 1:0. 40. Salah 1:2. 45. Salah 1:2. 79. Dunk 2:2.

Salah kann für Liverpool kurz vor der Pause ausgleichen. Video: streamja

Salah schnürt mit dem 2:1 vom Punkt seinen Doppelpack. Video: streamja

West Ham – Newcastle 2:2

Nach drei Liga-Siegen in Folge kommt Newcastle United bei West Ham United nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Für das Team von Nati-Verteidiger Fabian Schär läuft es schon früh nicht nach Plan: Tomas Soucek bringt die «Hammers» nach einem ziemlich unmotivierten Ausflug von Torhüter Nick Pope mit 1:0 in Front. Nach der Pause können die «Magpies» aber zulegen und Stürmer Aleksander Isak sorgt mit einem Doppelpack kurz nach der Pause für die Wende. Doch in der 89. Minute gelingt Mohammed Kudus noch der Ausgleich für die Hausherren.

West Ham - Newcastle United 2:2 (1:0)

Tore: 8. Soucek 1:0. 57. Isak 1:1. 62. Isak 1:2. 89. Kudus 2:2.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Isak kann für West Ham nach der Pause ausgleichen. Video: streamja

Wenig später bringt Isak die «Magpies» mit 2:1 in Front. Video: streamja

Serie A

Lazio – Atalanta 3:2

Atalanta Bergamo muss sich bei Lazio Rom knapp mit 2:3 geschlagen geben. Zwischenzeitlich holen die Lombarden einen 0:2-Rückstand auf, Lazio gelingt aber noch der Lucky Punch. Matias Vecino befördert den Ball in der 83. Minute nach einem Eckball artistisch in die Maschen. Lazio feiert damit den dritten Saisonsieg und kann etwas nach oben klettern.

Torschütze Vecino bedankt sich ganz oben. Bild: keystone

LaLiga

Ligue 1

Montpellier – Clermont -:-

Die Begegnung zwischen Montpellier und Clermont wurde abgebrochen. Dies, nachdem ein Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe von Gäste-Torwart Mory Diaw explodiert war. Der Clermont-Goalie, der zwischen 2019 und 2022 für Lausanne-Sport auflief, fiel bei dem Vorfall in der ersten Minute der Nachspielzeit zu Boden, wurde auf dem Rasen behandelt und schliesslich mit einer Trage abtransportiert. Montpellier hatte zu dieser Zeit mit 4:2 in Führung gelegen.

Der Schiedsrichter habe nach Rücksprache mit dem Vereinsarzt von Clermont das Spiel abgebrochen, weil Diaw schwer traumatisiert gewesen sei, teilte der Sicherheitschef von Montpellier mit. Dem Klub droht nun, die drei sicheren Punkte am Grünen Tisch zu verlieren.

Weiteres Telegramm:

Lyon - Lorient 3:3 (3:1)

Tore: 16. Kroupi 0:1. 21. Nuamah 1:1. 22. Lacazette 2:1. 41. Lacazette 3:1. 54. Kroupi 3:2. 79. Yongwa 3:3.

Bemerkungen: Lorient mit Mvogo. (pre/sda)