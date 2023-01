Bleibt er in Paris oder wechselt er doch nach Miami? Lionel Messi ist der grösste Name, der im Sommer ablösefrei wechseln könnte. Bild: keystone

Diese Fussball-Stars könnte dein Verein bald ablösefrei holen

Ab Januar können Fussballer, deren Verträge im Sommer auslaufen, mit anderen Klubs verhandeln. Die nächsten Wochen und Monate auf dem Transfermarkte werden also richtig spannend – denn unter den verfügbaren Spieler befinden sich einige sehr interessante Kandidaten.

Inhaltsverzeichnis Goalies Verteidigung Mittelfeld Sturm

Goalies

Yann Sommer, 34

Der Schweizer Nationalgoalie ist Thema von einigen Transfergerüchten in den letzten Wochen. Bayern scheint sich auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Manuel Neuer, auf Yann Sommer festgelegt zu haben. Doch angeblich mischt nun auch Inter Mailand im Rennen um den 34-Jährigen mit. Borussia Mönchengladbach müsste ihn noch im Januar verkaufen, um eine Ablösesumme einzustreichen. Es steht ein Preis von rund 5 Millionen Euro im Raum.

David de Gea, 32

Neben Sommer ist der grösste Name auf dem Torhüter-Markt David de Gea. Der Spanier wäre ab Sommer ablösefrei zu haben, seine Zukunft bei Manchester United ist unsicher. Zwar werden Gespräche geführt, aber mit Dean Henderson kehrt im Sommer ein Leihspieler von Nottingham zurück nach Manchester. Der 25-Jährige hatte de Gea in der Saison 2020/21 zwischenzeitlich als Nummer 1 verdrängt, musste dann aber zurück auf die Ersatzbank.

Verteidigung

Milan Skriniar, 27

Es gibt wohl kaum ein Topteam, das Milan Skriniar nicht gerne im Kader hätte – erst recht, wenn er keine Ablöse kostet. Der Slowake ist einer der besten Innenverteidiger der Welt und wurde bereits mit PSG, Real Madrid und einigen Premier-League-Klubs in Verbindung gebracht. Inter Mailand warte angeblich noch auf eine Antwort auf das Angebot für eine Vertragsverlängerung. Sollte Skriniar diese ablehnen, würde sich ein Verkauf noch im aktuellen Transferfenster lohnen. Sein Marktwert beträgt nämlich 60 Millionen Euro.

Evan Ndicka, 23

Ein weiterer interessanter Name auf dem Markt ist Evan Ndicka. Der Franzose in Diensten von Eintracht Frankfurt stand angeblich bereits im Sommer vor einem Wechsel zur AC Milan. Gemäss der «Bild» tendiere der Innenverteidiger nun aber zu einer Vertragsverlängerung. Auch bei ihm lohnt sich eine schnelle Entscheidung, denn ein Verkauf von Ndicka (Marktwert 32 Mio. Euro) würde den Frankfurtern einiges an Geld in die Kasse spülen.

Raphaël Guerreiro, 29

Auch der Linksverteidiger von Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund darf nun mit anderen Vereinen verhandeln. Bei Raphaël Guerreiro stehen die Zeichen auf Abschied, der BVB sucht bereits nach Alternativen. Dabei sei unter anderem Gladbachs Ramy Bensebaini, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, ein Kandidat. Für Guerreiro könnte es in die Premier League oder auch die Serie A gehen – angeblich seien Manchester City und Juventus am Linksverteidiger interessiert.

Mats Hummels, 34

Guerreiros Abwehrkollege Mats Hummels ist ebenfalls nicht über den Sommer 2023 hinaus an Borussia Dortmund gebunden. Der Innenverteidiger stehe aber vor einer Vertragsverlängerung beim BVB.

Sergio Ramos, 36

Grössere Fragezeichen stehen hinter der Zukunft von Sergio Ramos. Der Altstar ist bei PSG zwar gesetzt, doch ziehe angeblich einen Wechsel in Betracht. Zurzeit steht ein Wechsel zum neuen Klub von Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, im Raum.

Becir Omeragic, 20

Der Innenverteidiger des FC Zürich spielte sich mit starken Leistungen auf den Radar einiger Klubs in Europas Topligen. Aufgrund einer Meniskusverletzung verpasste Becir Omeragic das Ende der Meistersaison und kam auch in dieser Saison noch nicht richtig auf Touren. So ist das Interesse an Omeragic etwas abgekühlt, aber aufgrund seines jungen Alters und seines mehrfach angedeuteten Talents könnte er im Sommer dennoch einige Angebote erhalten.

Weitere Verteidiger mit auslaufenden Verträgen

Marcos Alonso, 32, FC Barcelona

Hector Bellerin, 27, FC Barcelona

Ramy Bensebaini, 27, Mönchengladbach

Alejandro Grimaldo, 27, Benfica Lissabon

Sergi Roberto, 30, FC Barcelona

Nelson Semedo, 29, Wolverhampton

Chris Smalling, 33, AS Rom

Caglar Söyüncü, 26, Leicester City

Stefan de Vrij, 30, Inter Mailand

Mittelfeld

Youri Tielemans, 25

Der Mittelfeldspieler von Leicester City wird heiss umworben. Vor allem Arsenal ist am Belgier interessiert, doch eigentlich wollen die «Foxes» Youri Tielemans halten. Spätestens im Sommer scheint ein Wechsel aber unausweichlich. Angeblich könnte dann auch Newcastle oder gar der FC Barcelona eine Option sein.

Jorginho, 31

Dem italienischen Mittelfeldspieler liegt ein Angebot von Chelsea vor, sich über den Sommer hinaus an die «Blues» zu binden. Doch auch Newcastle und Jorginhos Ex-Klub Napoli zeigen wohl Interesse. Ein Wechsel des Europameisters, der in dieser Saison noch nicht an vergangene Leistungen anknüpfen konnte, scheint nicht unwahrscheinlich.

N'Golo Kanté, 31

Ähnlich sieht es bei Teamkollege N'Golo Kanté aus. Der Franzose, der in dieser Saison aufgrund von Verletzungen noch kaum zum Einsatz kam, dürfte im Sommer ebenfalls ablösefrei wechseln. Ein Verbleib von Jorginho und Kanté ist möglich, aber Chelsea ist aktuell an den Mittelfeldspielern Enzo Fernandez und Declan Rice dran. Trotzdem ist Kanté einer Vertragsverlängerung gegenüber nicht abgeneigt – alternative Interessenten wären neben dem FC Barcelona auch der saudische Klub Al-Nassr.

Ilkay Gündogan, 32

Mit Ilkay Gündogan könnte ein weiterer grosser Name aus der Premier League den Verein wechseln. Manchester City würde den Deutschen zwar gerne halten, aber angeblich befasse sich Gündogan auch mit dem FC Barcelona. Ein Abgang nach sieben Jahren ist also nicht auszuschliessen.

Toni Kroos, 33

Wie bei Chelsea könnte auch bei Real Madrid das bewährte Mittelfeld-Duo den Verein im Sommer verlassen. Toni Kroos beteuerte aber bereits, seine Karriere in der spanischen Hauptstadt beenden zu wollen. Auch Real-Trainer Carlo Ancelotti sprach darüber, den Deutschen gerne halten zu wollen.

Luka Modric, 37

Unsicher ist hingegen die Zukunft von Luka Modric. Der Kroate verlängerte im letzten Sommer um ein Jahr bei Real Madrid. Zuletzt lehnte er angeblich ein Angebot von Al-Nassr ab, wo er mit seinem ehemaligen Teamkollegen Cristiano Ronaldo zusammengespielt hätte.

Daichi Kamada, 26

Der Japaner ist einer der Hauptverantwortlichen für den Höhenflug von Eintracht Frankfurt. Nun steht Daichi Kamada aber vor einem Abschied. Dortmund und Tottenham sind die grössten Interessenten, angeblich befasst sich gar Barça mit dem offensiven Mittelfeldspieler. Trotz eines neuen Angebots der Frankfurter wird Kamada in der nächsten Saison wohl in anderen Farben spielen.

Marco Reus, 33

Der Vertrag von Marco Reus bei Borussia Dortmund läuft im Sommer ebenfalls aus. Der verletzungsgeplagte Deutsche wird höchstwahrscheinlich aber weiter bei seinem Jugendklub bleiben, zu dem er 2012 zurückkehrte.

Weitere Mittelfeldspieler mit auslaufenden Verträgen

Houssem Aouar, 24, Lyon

Ross Barkley, 29, OGC Nizza

Mahmoud Dahoud, 27, Dortmund

Naby Keita, 27, Liverpool

Konrad Laimer, 25, Leipzig

Manuel Lanzini, 29, West Ham

Thomas Lemar, 27, Atletico Madrid

Jesse Lingard, 30, Nottingham

Ruslan Malinowskyi, 29, Atalanta Bergamo

Alex Oxlade-Chamberlain, 29, Liverpool

Adrien Rabiot, 27, Juventus Turin

James Rodriguez, 31, Piräus

Axel Witsel, 33, Atletico Madrid

Sturm

Lionel Messi, 35

Wo spielt Lionel Messi in der nächsten Saison? Diese Frage stellen sich Fussballfans bereits seit Monaten. Immer wieder tauchten Gerüchte auf, dass er zu Inter Miami wechseln würde, zuletzt hiess es aber, dass eine Vertragsverlängerung in Paris wohl doch die wahrscheinlichste Option sei.

Karim Benzema, 35

Der französische Stürmer hat die beste Saison seiner Karriere hinter sich, doch noch wurde der Vertrag von Karim Benzema nicht über das aktuelle Jahr hinaus verlängert. Mehrere Berichte kündigten im Sommer und im Herbst zwar eine kurz bevorstehende Verlängerung bis 2024 an, doch noch ist nichts offiziell.

Wilfried Zaha, 30

Seit er im Jahr 2015 definitiv von Manchester United zu Crystal Palace zurückkehrte, lieferte der ivorische Stürmer regelmässig sehr starke Leistungen. Bisher blieb Wilfried Zaha dem Klub aus London treu, dies könnte sich im Sommer aber ändern. Neben den Bundesligisten Borussia Dortmund und Leipzig zeigt angeblich auch Olympique Marseille Interesse. Palace würde Zaha zwar gerne halten, doch könnte ein Verkauf bereits im Winter lukrativ sein.

Youssoufa Moukoko, 18

Bei einem anderen Stürmer fürchtet der BVB hingegen, ihn zu verlieren. Viele Topklubs sind hinter Youssoufa Moukoko her, darunter Barcelona und Chelsea. Dortmund will ihn unbedingt halten. Moukoko liegt ein Angebot des Bundesligisten vor, das Gehalt von rund 5 Millionen Euro sei dem deutschen Sturmtalent aber zu tief. Eine Einigung scheint immer unwahrscheinlicher.

Marcus Thuram, 25

Wie bei Yann Sommer rückt auch bei einem weiteren Spieler von Mönchengladbach ein Wechsel noch in diesem Monat näher. Marcus Thuram dürfte wohl für eine Ablösesumme zwischen 10 und 15 Millionen Euro zu haben sein. Manchester United ist der Favorit auf eine Verpflichtung des Stürmers, doch auch mit Inter Mailand, dem BVB und Bayern wurde er immer wieder in Verbindung gebracht.

Roberto Firmino, 31

Im Sommer wurde ihm mit Darwin Nuñez ein neuer Rekordtransfer vor die Nase gesetzt – und trotzdem kommt Roberto Firmino regelmässig zum Einsatz und trifft zuverlässig. Der Brasilianer wünsche sich angeblich einen Verbleib in Liverpool und auch Coach Jürgen Klopp will ihn halten. Firmino habe aber auch Angebote aus Saudi-Arabien, zudem sei der FC Barcelona interessiert.

Memphis Depay, 28

Der niederländische Stürmer kam in dieser Saison bei Barcelona bisher kaum zum Einsatz und steht eigentlich auf dem Abstellgleis. Nun erklärte Trainer Xavi aber, dass er nicht an einem Abgang in der laufenden Transferperiode interessiert sei. Dennoch scheint ein Verbleib in Barcelona über den Sommer hinaus unwahrscheinlich. Unter anderem AS Rom und Newcastle zeigen Interesse an Depay.

