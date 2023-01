Fussballfans huldigen Kultfussballer Alexi Lalas. Bild: imago/Sven Simon

Keine Penaltys, dafür Strafbank – so will «Soccer»-Legende Lalas den Fussball verbessern

Immer wieder wird über mögliche Neuerungen im Fussball diskutiert. Nun brachte US-Legende Alexi Lalas einige Vorschläge – und liess sich dabei von einigen US-Sportarten inspirieren.

In den USA ist Fussball immer noch nicht richtig angekommen. Obwohl mit Christian Pulisic, Weston McKennie oder Tyler Adams immer mehr Amerikaner in den europäischen Topligen spielen, bleibt das Interesse an «Soccer» begrenzt. Vielleicht auch deshalb hat der 96-fache US-Nationalspieler und heutige TV-Experte Alexi Lalas auf Twitter einige Vorschläge gemacht, wie man Fussball seiner Meinung nach besser oder interessanter machen könnte.

Grössere Tore

Der 52-Jährige fordert, dass die Tore vergrössert würden. Dadurch würden wohl mehr Tore fallen, was den Zuschauerinnen und Zuschauern zusätzliche Unterhaltung böte. Bisher sind die Tore 7,32 m breit und 2,44 m hoch. Im American Football sind sie lediglich 5,64 m breit, dafür über elf Meter hoch. Ausserdem steht da kein Goalie drin – und trotzdem verfehlen die Kicker immer mal wieder aus kürzester Distanz.

Wenn nicht einmal diese Tore gross genug sind. Video: YouTube/NFL

Distanztore zählen doppelt

Bei diesem Punkt ist klar, wovon sich der frühere Verteidiger inspirieren liess. Wie im Basketball sollen Tore aus einer gewissen Distanz stärker belohnt werden. So findet Lalas, dass Tore, die von ausserhalb des Strafraums erzielt werden, doppelt zählen sollten.

Und das Tor zählt dann dreifach? Video: YouTube/World sport channel

Penaltys wie im Eishockey statt Elfmeter

Weiterhin hält Lalas die Penaltys, wie sie zeitweilig in der US-Liga MLS geschossen wurden, für besser als den üblichen Schuss aus elf Metern. Hierfür spricht, dass ein Penalty eine oft unverhältnismässig hohe Strafe ist. Denn nur selten ist die Chance, die durch ein Foul verhindert wird, annähernd so gross, wie beim Elfmeter, der in rund 75 Prozent der Fälle verwandelt wird.

So wurden in den USA früher Penaltys geschossen. Video: YouTube/Major League Soccer

Einkick statt Einwurf

Ausserdem möchte Lalas, dass ein Einwerfer oder eine Einwerferin auch die Möglichkeit hat, den Ball mit dem Fuss wieder ins Spiel zu befördern. Dies wurde gemeinsam mit weiteren möglichen Veränderungen im vergangenen Jahr bereits getestet.

Strafbank für die Spieler

Und nicht nur aus dem Basketball hat Lalas eine Idee mitgebracht. Auch vom Eishockey lässt sich der US-Star, der früher mit seiner Haarpracht auffiel, inspirieren.

Das war Alexi Lalas als Spieler. Bild: EMPICS Sport

Und zwar fordert er eine Strafbank für die Spieler. In welchem Fall sie mit einer Zeitstrafe belegt würden, schrieb Lalas nicht.

Sehen wir die drei PSG-Stars bald auf der Strafbank? Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé (v. l.). (Für die fehlenden Photoshop-Skills gebe ich mir selber zwei Minuten, sorry.) Bild: imago/keystone/watson

Abseits nur in Tornähe

Es gibt nichts Ärgerliches, als wenn ein Tor nicht zählt, weil der Spieler des eigenen Teams um Millimeter im Abseits stand. Lalas will, dass eine Abseitsstellung nicht mehr ab der Mittellinie zu ahnden ist, sondern nur mit maximal 32 Metern (35 Yards) Abstand zum gegnerischen Tor. Dazu müsste man diese Linien wohl ebenfalls einzeichnen – so kämen wir dem American-Football-Feld mit Linien im Abstand von 5 Yards immer näher.

Die 35-Yard-Linien bekämen für Lalas eine grosse Bedeutung. Bild: http://www.imago-images.de/

Hand ist Hand

Diese Regel würde wohl vor allem bei den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern auf Anklang stossen. Immer wieder sorgen Entscheidungen bezüglich Handspielen für Diskussionen. Die Nerven Lalas. Für ihn wäre es am sinnvollsten, wenn einfach jede Berührung des Balls mit der Hand und dem Arm geahndet würde.

Dieses Tor von Diego Maradona hätte nach Lalas' Regeln wohl nicht mehr gezählt. Video: YouTube/ClassicEngland

