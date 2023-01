Cristiano Ronaldo läuft in Riad ins Stadion ein. Bild: keystone

CR7 bei Al-Nassr vorgestellt: «Einzigartiger Transfer? Ich bin ein einzigartiger Spieler»

Mit einer pompösen Zeremonie wurde Cristiano Ronaldo bei seinem neuen Klub Al-Nassr in Saudi-Arabien vorgestellt. Zuerst gab für die Fans im Stadion Musik-Acts, danach wurde der portugiesische Weltfussballer gemeinsam mit seinen neuen Chefs in einer Limousine vors Stadion gefahren und betrat erstmals seine neue Heimstätte, den Mrsool Park in der saudischen Hauptstadt Riad.

Doch die Fans im Stadion mussten, sich gedulden. Denn statt direkt auf den Rasen ging es zuerst gleich zur Pressekonferenz, wo CR7 offiziell vorgestellt wurde.

Dort sagte der Star, es fühle sich sehr gut an, in Riad zu sein. Er sei stolz, dass er diesen Schritt wage und meinte zudem: «Meine Arbeit in Europa ist vorbei, ich habe dort alles gewonnen.»

Ronaldo betonte, dass auch seine Familie diesen Wechsel unterstütze. Sie seien erst kurz da, aber äusserst warm empfangen worden. Angesprochen auf die Hintergedanken des Wechsels, sagte der bald 38-Jährige:



«Viele Leute kommentieren diesen Transfer. Aber sie wissen nichts über Fussball. Das einzige Team, das den Weltmeister bezwungen hat, ist Saudi-Arabien. Das hier ist nicht das Ende meiner Karriere. Mir ist egal, was die Leute denken.»

Es sei für ihn eine Chance, eine neue Generation von Fussballerinnen und Fussballern auf einem neuen Kontinent zu prägen: «Viele Klubs aus Europa, den USA oder Brasilien versuchten mich zu verpflichten. Aber ich habe mich für dieses tolle Land entschieden, um hier die Kultur zu verändern.»

Ronaldo sagte, er freue sich auf die Spiele. Die saudische Liga sei stark und er habe sich schon einige Spiele angeschaut. Er hoffe, dass er so bald wie möglich zum Einsatz komme, vielleicht sogar schon im nächsten Spiel. Er schloss seine Antrittsrede mit den Worten: «Es ist ein einzigartiger Transfer, aber ich bin auch ein einzigartiger Spieler.»

Trainer Rudi Garcia fasste sich relativ kurz: «Mein Ziel für Cristiano ist es, ihn glücklich zu machen. Er soll seine Zeit hier geniessen und Erfolge geniessen.»

Danach tauchte CR7 Anzug gegen das Trikot seines neuen Arbeitgebers und kurze Hosen und betrat zuerst einmal die Garderobe, wo er alle neuen Mitspieler begrüsste und danach auch noch eine kurze Ansprache hielt: «Ich bin hier, um dem Team zu helfen und immer alles zu geben. Ich verspreche es, ich mache schnell mit bei der Präsentation und danach trainieren wir.»

Und dann kam der Moment, auf den die Fans im Stadion über eine Stunde gewartet haben: Cristiano Ronaldo betrat zum ersten Mal den Rasen im Stadion von Al-Nassr. Unter tosendem Jubel und flankiert von Feuerwerk und einer Lichtshow.

Der Portugiese richtete einige Worte an die Fans im Stadion – ähnliche wie er es schon bei der Pressekonferenz getan hatte. Er sei hier, um Leute glücklich zu machen, um dem Land zu helfen und auch, um Spass zu haben. Ein Foto mit dem Al-Nassr-Nachwuchs, einige Selfies und den einen oder anderen getretenen Ball später, hatte Ronaldo dann Feierabend und durfte sich dem Mannschaftstraining widmen. (abu)