Kracher in den Champions-League-Viertelfinals – Basel kriegt ein schwieriges Los

Die Viertelfinal-Paarungen der Champions League stehen fest und auch die Halbfinals wurden bereits ausgelost. Den Italienern winkt eine grosse Chance auf den Final-Einzug. Der FC Basel bekommt einen attraktiven Gegner in der Conference League.

Das Duell zwischen Manchester City und Bayern München ist auch eines zwischen Manuel Akanji und Yann Sommer. Für Citys Trainer Pep Guardiola ist es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, der auf diese Saison kräftig aufgerüstet und sich im Achtelfinal gegen Paris Saint-Germain ohne Gegentor durchgesetzt hat.

Bayern München hat im laufenden Wettbewerb alle seine acht Partien gewonnen. Nun gilt es nach Lionel Messi und Kylian Mbappé auch Erling Haaland zu stoppen. Der Norweger hat im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig fünfmal getroffen und in bislang 33 Pflichtspielen für City 38 Tore erzielt.

Alle Paarungen der Champions League in der Übersicht: Viertelfinals vom 11./12. und 18./19. April:

Real Madrid – Chelsea

Benfica Lissabon – Inter Mailand

Manchester City – Bayern München

AC Milan – Napoli



Halbfinals vom 9./10. und 16./17. Mai:

AC Milan/Napoli – Benfica/Inter

Real Madrid/Chelsea – Manchester City/Bayern

Den Sieger des Duells erwartet in den Halbfinals der nächste Brocken. Der weitere Weg in den Final am 10. Juni in Istanbul wird über Real Madrid oder Chelsea führen, also entweder über den Champion von 2022 oder den Champion von 2021.

Im Viertelfinal kommt es auch zum italienischen Duell zwischen Milan und Napoli. Bild: keystone

Erfreulich verlief die Auslosung aus italienischer Sicht. Zwischen der AC Milan und Napoli, dem bisher überzeugendsten Team der Saison, kommt es zu einem nationalen Viertelfinal. Im Halbfinal könnte es der Sieger des Duells mit Inter Mailand zu tun bekommen. Die Chancen, dass zum ersten Mal seit 2017 wieder eine italienische Mannschaft den Final erreicht, stehen damit bei 75 Prozent.

Der FC Basel trifft in der Conference League auf OGC Nizza, bei einem allfälligen Halbfinal hiesse der Gegner dann Fiorentina mit Arthur Cabral oder Lech Posen. Die Viertelfinals finden am 13. und 20. April statt, Basel startet zu Hause gegen die Franzosen um Nati-Spieler Jordan Lotomba.

Alle Paarungen der Conference League in der Übersicht: Viertelfinals vom 13. und 20. April:

Lech Posen – AC Fiorentina

KAA Gent – West Ham United

AZ Alkmaar – RSC Anderlecht

FC Basel – OGC Nice



Halbfinals vom 11. und 18. Mai:

Posen/Fiorentina – Basel/Nice

Gent/West Ham – Anderlecht/Alkmaar

Nach dem Erfolg in Bratislava geht Basels Reise in Frankreich weiter. Bild: keystone

Auch in der Europa League wurden die nächsten beiden Runden ausgelost. Das Traumduell zwischen Manchester United und Juventus Turin ist aber frühestens im Halbfinal möglich.

Alle Paarungen der Europa League in der Übersicht: Viertelfinals vom 13. und 20. April:

Manchester United – FC Sevilla

Juventus – Sporting

Bayer Leverkusen – Union Saint-Gillioise

Feyenoord Rotterdam – AS Roma



Halbfinals vom 11. und 18. Mai:

Juventus/Sporting – Manchester United/Sevilla

Feyenoord/Roma – Bayer Leverkusen/Union Saint-Gillioise

