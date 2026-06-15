sonnig24°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Spanien blamiert sich beim WM-Auftakt mit 0:0 gegen Kap Verde

Cabo Verde&#039;s Dailon Livramento, left, and Cabo Verde&#039;s Sidny Lopes Cabral celebrate after the World Cup Group H soccer match between Spain and Cape Verde in Atlanta, Monday, June 15, 2026. ( ...
Kap Verde bejubelt das 0:0 gegen Spanien im allerersten WM-Auftritt wie einen Sieg.Bild: keystone

Kap Verde bejubelt das 0:0 wie einen Sieg – Spanien blamiert sich zum WM-Auftakt

Spanien legt einen Fehlstart hin. Der Topfavorit auf den WM-Titel kommt in Atalanta gegen den Turnier-Debütanten Kap Verde nicht über ein torloses Remis hinaus.
15.06.2026, 20:1415.06.2026, 20:37

Der Aussenseiter verteidigte sein Tor mit Geschick und Entschlossenheit. Kap Verde musste den Spaniern erstaunlich wenige gefährliche Torchancen zugestehen. In den letzten Minuten vor der Pause kam der Europameister einem Treffer am nächsten. Ferran Torres traf die Latte, bevor der kapverdische Goalie Vozinha innerhalb weniger Minuten dreimal stark parierte. Der 40-jährige Keeper vom portugiesischen Zweitligisten Chaves strahlte durchgehend Souveränität aus.

Grosse Emotionen bei Kap Verde nach dem Schlusspfiff.Video: SRF

Spanien war selbstredend überlegen und hatte den Ball die meiste Zeit in den eigenen Reihen. Aber allzu oft fanden die iberischen Ballstafetten ausserhalb des Strafraums in ungefährlicher Zone statt. Auch die Einwechslung von Lamine Yamal in der 71. Minute brachte nicht die erwartete spanische Durchschlagskraft. Für den Ausnahmekönner auf dem rechten Flügel war es der erste Einsatz, seit seiner Muskelverletzung vor fast zwei Monaten. Auch der ebenfalls angeschlagene Nico Williams wurde erst spät in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Cabo Verde&#039;s Willy Semedo guards Spain&#039;s Lamine Yamal during the World Cup Group H soccer match between Spain and Cape Verde in Atlanta, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) Lami ...
Yamal bringt nach seiner Einwechslung Schwung ins Spiel, kann die Nullnummer aber nicht verhindern.Bild: keystone

Kap Verde bestätigte bei seinem WM-Debüt die defensive Stärke, die es in der WM-Qualifikation gezeigt hatte, und die es dem Team vom Inselstaat in Westafrika ermöglicht hatte, unter anderem Kamerun hinter sich zu lassen. Den zweiten WM-Auftritt hat Kap Verde am Sonntag gegen Uruguay.

Die Live-Highlights des Spiels.Video: SRF

Für Spanien, das am Sonntag gegen Saudi-Arabien spielt, sind die Punktverluste ärgerlich, aber kein Drama. Niemand weiss besser als der Weltmeister von 2010, dass nach dem ersten WM-Spiel keine Prognosen möglich sind. Auf dem Weg zum Titel vor 16 Jahren startete Spanien mit dem 0:1 gegen die Schweiz ins Turnier, vor vier Jahren folgte auf das 7:0 gegen Costa Rica zum WM-Start zwei Spiele später das Vorrunden-Aus.

epa13039538 Mikel Merino of Spain reacts during the FIFA World Cup 2026 group stage match Spain vs Cabo Verde, in Atlanta, USA, 15 June 2026. EPA/RONALD WITTEK
Spanien verzweifelt an Kap Verde.Bild: keystone

Spanien - Kap Verde 0:0 (0:0)
Atlanta. - 67'640 Zuschauer. - SR Makhadmeh (JOR).
Spanien: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz (71. Mikel Merino), Rodri (87. Nico Williams), Pedri; Ferran Torres (81. Dani Olmo), Mikel Oyarzabal, Gavi (71. Lamine Yamal).
Kap Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (76. João Paulo); Kevin Pina; Ryan Mendes, Laros Duarte (61. Deroy Duarte), Jamiro Monteiro (79. Telmo Arcanjo), Jovane Cabral (61. Willy Semedo); Dailon Livramento (61. Nuno da Costa).
Verwarnungen: 16. Sidny Cabral. 93. Pedri. (abu/sda)

Schweizer Nati-Stars lassen Coiffeur in die USA einfliegen
Mehr zur Fussball-WM:
Die ikonischen Jubel der grossen Fussballstars – und was dahintersteckt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 22
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
28 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
horst
15.06.2026 19:49registriert Dezember 2015
Tippe auf ein WM Finale Katar - Kap Verden.
543
Melden
Zum Kommentar
avatar
die 200
15.06.2026 19:32registriert Januar 2017
Spanien hat toll analysiert, wie der Schweizer Erfolg gegen Katar möglich war.
502
Melden
Zum Kommentar
avatar
Grey.Wolf
15.06.2026 19:50registriert April 2022
Man stelle sich vor, die CH Nati würde so aufopfernd fighten und kämpfen wie die Kap Verder' - wir wären sowas von Weltmeister!
316
Melden
Zum Kommentar
28
Visa, Proteste, Politik: Irans WM-Auftakt ist viel mehr als nur ein Fussballspiel
Iran – Neuseeland ist ja eigentlich eines dieser WM-Spiele, die ausserhalb der beteiligten Ländern kaum jemanden interessiert. Doch bei diesem Turnier in den USA ist alles anders. Die iranische Nationalmannschaft steht im Fokus der Weltöffentlichkeit.
Nichts ist ausgeschlossen. Aber so wie es wenige Stunden vor dem Anpfiff aussieht, kann das WM-Spiel des Iran gegen Neuseeland, in der Nacht auf Dienstag um 3 Uhr morgens Schweizer Zeit in Los Angeles, stattfinden.
Zur Story