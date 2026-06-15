Kap Verde bejubelt das 0:0 gegen Spanien im allerersten WM-Auftritt wie einen Sieg. Bild: keystone

Kap Verde bejubelt das 0:0 wie einen Sieg – Spanien blamiert sich zum WM-Auftakt

Spanien legt einen Fehlstart hin. Der Topfavorit auf den WM-Titel kommt in Atalanta gegen den Turnier-Debütanten Kap Verde nicht über ein torloses Remis hinaus.

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Der Aussenseiter verteidigte sein Tor mit Geschick und Entschlossenheit. Kap Verde musste den Spaniern erstaunlich wenige gefährliche Torchancen zugestehen. In den letzten Minuten vor der Pause kam der Europameister einem Treffer am nächsten. Ferran Torres traf die Latte, bevor der kapverdische Goalie Vozinha innerhalb weniger Minuten dreimal stark parierte. Der 40-jährige Keeper vom portugiesischen Zweitligisten Chaves strahlte durchgehend Souveränität aus.

Grosse Emotionen bei Kap Verde nach dem Schlusspfiff. Video: SRF

Spanien war selbstredend überlegen und hatte den Ball die meiste Zeit in den eigenen Reihen. Aber allzu oft fanden die iberischen Ballstafetten ausserhalb des Strafraums in ungefährlicher Zone statt. Auch die Einwechslung von Lamine Yamal in der 71. Minute brachte nicht die erwartete spanische Durchschlagskraft. Für den Ausnahmekönner auf dem rechten Flügel war es der erste Einsatz, seit seiner Muskelverletzung vor fast zwei Monaten. Auch der ebenfalls angeschlagene Nico Williams wurde erst spät in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Yamal bringt nach seiner Einwechslung Schwung ins Spiel, kann die Nullnummer aber nicht verhindern. Bild: keystone

Kap Verde bestätigte bei seinem WM-Debüt die defensive Stärke, die es in der WM-Qualifikation gezeigt hatte, und die es dem Team vom Inselstaat in Westafrika ermöglicht hatte, unter anderem Kamerun hinter sich zu lassen. Den zweiten WM-Auftritt hat Kap Verde am Sonntag gegen Uruguay.

Die Live-Highlights des Spiels. Video: SRF

Für Spanien, das am Sonntag gegen Saudi-Arabien spielt, sind die Punktverluste ärgerlich, aber kein Drama. Niemand weiss besser als der Weltmeister von 2010, dass nach dem ersten WM-Spiel keine Prognosen möglich sind. Auf dem Weg zum Titel vor 16 Jahren startete Spanien mit dem 0:1 gegen die Schweiz ins Turnier, vor vier Jahren folgte auf das 7:0 gegen Costa Rica zum WM-Start zwei Spiele später das Vorrunden-Aus.

Spanien verzweifelt an Kap Verde. Bild: keystone

Spanien - Kap Verde 0:0 (0:0)

Atlanta. - 67'640 Zuschauer. - SR Makhadmeh (JOR).

Spanien: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz (71. Mikel Merino), Rodri (87. Nico Williams), Pedri; Ferran Torres (81. Dani Olmo), Mikel Oyarzabal, Gavi (71. Lamine Yamal).

Kap Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (76. João Paulo); Kevin Pina; Ryan Mendes, Laros Duarte (61. Deroy Duarte), Jamiro Monteiro (79. Telmo Arcanjo), Jovane Cabral (61. Willy Semedo); Dailon Livramento (61. Nuno da Costa).

Verwarnungen: 16. Sidny Cabral. 93. Pedri. (abu/sda)