Granit Xhaka (l.) gratuliert dem Doppeltorschützen Florian Wirtz (r.). Bild: www.imago-images.de

Gala-Auftritt in der Champions League – Xhaka und Leverkusen demontieren Feyenoord

Rotterdam – Leverkusen 0:4

Leverkusens Offensivspieler Florian Wirtz zählt aktuell zu den begehrtesten Fussballern der Welt. Der Marktwert des 21-Jährigen beläuft sich auf 130 Millionen Euro. In Rotterdam unterstrich er einmal mehr, warum. Wirtz benötigte in seinem ersten Spiel überhaupt in der Champions League etwas mehr als viereinhalb Minuten, um die Gäste mit einem platzierten Flachschuss aus etwa 18 Metern in Führung zu bringen.

In der 36. Minute doppelte Wirtz nach einem schnörkellosen Konter und einer Flanke von Alejandro Grimaldo, dem Torschützen zum 2:0 (30.), mit einer Direktabnahme im Strafraum zum 3:0 nach. Dabei machte der bei Feyenoord tätige Schweizer Jordan Lotomba nicht die beste Figur, hätte er doch durchaus mit Wirtz mitlaufen können. Lotomba wurde in der 61. Minute ausgewechselt. Bei Leverkusen spielte der Schweizer Nationalmannschafts-Captain Granit Xhaka bis zur 80. Minute. Er hatte gewohnt viele Ballkontakte, konnte jedoch keine grossen Akzente setzen.

4:0 stand es bereits nach der ersten Hälfte. Und dies gegen einen Gegner, der zuvor letztmals am 13. Dezember 2023 in einem Ernstkampf nach 90 Minuten verloren hatte – ebenfalls in der Champions League bei Celtic Glasgow (1:2).

Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen 0:4 (0:4).

SR Massa.

Tore: 5. Wirtz 0:1. 30. Grimaldo 0:2. 36. Wirtz 0:3. 45. Wellenreuther (Eigentor) 0:4. - Bemerkungen: Feyenoord mit Lotomba (bis 61.), Leverkusen mit Xhaka (bis 80.).

Roter Stern – Benfica 1:2

Benfica Lissabon setzte sich bei Roter Stern Belgrad in einer eigentlich ausgeglichenen Partie 2:1 durch. Dank eines guten Starts mit Toren der beiden Türken Kerem Aktürkoglu und Orkun Kökcüm, der traumhaft per Freistoss traf, in der ersten halben Stunde konnten die Portugiesen ihren Vorsprung danach vor allem verwalten. Erst in der 86. Minute sorgte Belgrads Milson noch einmal für Spannung. Zwei Minuten später wurde dann der Schweizer Zeki Amdouni bei den Gästen eingewechselt. Am Spielstand änderte sich in der Folge nichts mehr.

Roter Stern Belgrad - Benfica Lissabon 1:2 (0:2).

SR Oliver.

Tore: 9. Aktürkoglu 0:1. 29. Kökcü 0:2. 86. Milson 1:2.

Bemerkungen: Benfica mit Amdouni (ab 88.).